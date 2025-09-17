黑汪挑戰「烏鴉喝水」舌舔5公升寶特瓶桶　網笑：待會要叼石頭了

實習記者陳安榆／採訪報導

童話故事的內容總能從現實世界看見！台中市4歲的米克斯犬「歐娜」，是一隻鬼靈精怪的毛孩。這天飼主發現牠居然會從5公升礦泉水桶喝水，即使洞口太小也仍努力伸長舌頭。推測是在院子玩時口渴，懶得走進家裡，才會出現這樣的一幕，彷彿就像「烏鴉喝水」，讓網友笑道「要叼石頭了」，獲得8萬次瀏覽。

▲鬼靈精怪的歐娜是家中的開心果。（圖／歐娜Baby&虎虎@onahuhu.gyybb421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

歐娜的個性十分傲嬌，也很會耍小聰明，是家中的開心果，最喜歡吃海鮮，尤其是蝦子。姐姐和《ETtoday寵物雲》分享，之前只有聽過家中長輩提到歐娜會「高難度喝水」，直到這次親眼目睹才相信。桶子內本來是裝來要煮茶的可食用水，雖然牠自己的水碗在客廳，也會定期清洗，不過沒想到懶惰的歐娜居然不願意多走幾步進屋，畫面超級搞笑。

▲雖然歐娜有自己的水碗，卻仍堅持在院子時就要喝桶子的水。（圖／歐娜Baby&虎虎@onahuhu.gyybb421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



姐姐表示，不知道歐娜是從什麼時候開始會在這邊喝水，搞不好其實牠一直都知道桶內有水。可愛的瞬間被發佈到網路上並配文「你是食蟻獸嗎？？」，不少網友紛紛留言「水不夠了該不會去叼石頭丟進去吧」、「這個是在訓練舌頭」、「沒有要給我喝的我偏要喝」、「狗狗：我只喝高難度的，這種最好喝」、「得來不易，喝起來香甜」，也有許多人發現剛好歐娜的花色和寓言故事內的烏鴉一樣。