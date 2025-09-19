媽媽遭路殺獨守身旁！花蓮縣府搶救白鼻心寶寶　送照護再野放

▲▼花蓮縣政府農業處人員誘捕白鼻心寶寶送專業機構照養後再野放返回山林。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府9月15日晚間接獲市公所通報，於市區16股大道、中央路口附近，發現一隻白鼻心母獸疑似遭車輛撞擊死亡，現場另有一隻仍存活的幼獸。縣府動植物防疫所人員第一時間趕赴現場，於當晚約10時將白鼻心寶寶帶回安置，並連續兩日持續巡查周邊，但未再發現其他同胎幼獸。

由於幼獸尚在哺育期，急需專業醫療與飼養，花蓮縣政府農業處立即啟動後續救援措施，於9月18日安排專人將白鼻心寶寶送往台東池上「野灣野生動物救傷中心」。該中心具備完善醫療照護、飼養管理與野放訓練能量，可協助幼獸平安成長，並在適當時機經評估後重返自然。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府長期致力於推動生態保育與環境友善，這次白鼻心寶寶的搶救案例，不僅展現跨單位合作的效率，也提醒我們要更加重視道路安全與野生動物保護。她強調，花蓮不僅是觀光勝地，更是國際矚目的自然寶庫，唯有人類以尊重和包容的態度，才能讓野生動物在花蓮的美麗山林與田野間持續生息。值此「世界動物日」前夕，花蓮也願與國際社會一同呼應生態保育精神，打造人與自然和諧共存的環境。

農業處長陳淑雯補充，白鼻心是台灣原生的中型哺乳類野生動物，棲息於山區、丘陵與農村環境，對維持生態平衡具有重要意義。然而，近年來道路致死事件頻傳，路殺已成為牠們面臨的主要生存挑戰之一。

▲白鼻心寶寶幼獸尚在哺育期，急需專業醫療與飼養。

隨著10月4日「世界動物日」將至，縣府提醒民眾行車經過山區、農田或溪流周邊時務必放慢速度、留意路況，減少野生動物因誤闖道路而犧牲的風險。同時，縣府也將於10月10日下午在太平洋公園濱海廣場辦理「2025愛戀花蓮健走活動—國慶健走 浪愛回家」，邀請民眾透過健走運動共同守護健康、支持動物友善理念，以實際行動響應人與自然共好的目標。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮呼籲，保護野生動物之餘，也要注意人畜共通傳染病的防範。本縣狂犬病疫情仍具高風險，請民眾務必落實「二不一要」：不棄養家中寵物、不接觸捕捉飼養野生動物、要每年帶犬貓施打疫苗。

目前下半年狂犬病巡迴注射服務正於萬榮鄉（10月27日至31日）及卓溪鄉（11月4日至21日）辦理，尚未帶毛孩施打的民眾請儘速參加。

詳細日期、時間與地點，可上「花蓮縣動植物防疫所官網」或臉書粉絲專頁查詢，或洽詢當地公所。

