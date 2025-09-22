黑白貓「胖胖」腳抵房門　爸不敢打擾只好用「貓門遞手機」

▲胖胖讓爸爸捨不得開房門。（圖／有點毛毛的／Lu Lingling投稿）



記者李依融／綜合報導

黑白貓「胖胖」因為仰躺在地上，把腳牢牢抵在房門上，意外造成爸爸行動受阻，最後只好透過「貓門」把手機遞進去給媽媽點外送。這奇特又逗趣的場景，被分享到 ETtoday 寵物雲社團「有點毛毛的」，立刻引起網友熱烈討論，大家都笑說這畫面看起來像是爸爸在徵詢貓咪意見。

畫面中，胖胖整隻貓四腳朝天，白色的後腳正好撐住房門，露出圓滾滾的肚子，模樣宛如正在健身運動。偏偏這個時候，爸爸想請媽媽選外送餐點，卻不忍心驚擾正在休息的愛貓，只能腦筋一轉，蹲下身透過小小的貓門把手機傳進房裡。胖胖見狀還好奇抬頭張望，彷彿在關心「是有什麼好吃的嗎？」。

飼主Lu Lingling把照片分享出來，馬上逗笑了許多人，大家紛紛留言「妳老公是在問胖胖要吃什麼吧」、「胖胖，有你的電話，隔壁小花找你」、「這才是貓門正確的使用方式」、「突然覺得我們人類好卑微」。Lu Lingling看到留言後也幽默回應，「原來不是在問老婆，是在問胖胖！」

不少網友直呼這一幕「太生活化又太真實」，笑說有養貓的人一定懂得這種無奈又心甘情願的狀態。貓咪雖然只是靜靜地待在門邊，卻能自然地主宰家人行為，讓人見識到「貓才是家裡真正的主人」的有趣日常。