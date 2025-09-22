ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黑白貓「胖胖」腳抵房門　爸不敢打擾只好用「貓門遞手機」

胖胖腳抵門。（圖／有點毛毛的／Lu Lingling投稿）

▲胖胖讓爸爸捨不得開房門。（圖／有點毛毛的／Lu Lingling投稿）

記者李依融／綜合報導

黑白貓「胖胖」因為仰躺在地上，把腳牢牢抵在房門上，意外造成爸爸行動受阻，最後只好透過「貓門」把手機遞進去給媽媽點外送。這奇特又逗趣的場景，被分享到 ETtoday 寵物雲社團「有點毛毛的」，立刻引起網友熱烈討論，大家都笑說這畫面看起來像是爸爸在徵詢貓咪意見。

畫面中，胖胖整隻貓四腳朝天，白色的後腳正好撐住房門，露出圓滾滾的肚子，模樣宛如正在健身運動。偏偏這個時候，爸爸想請媽媽選外送餐點，卻不忍心驚擾正在休息的愛貓，只能腦筋一轉，蹲下身透過小小的貓門把手機傳進房裡。胖胖見狀還好奇抬頭張望，彷彿在關心「是有什麼好吃的嗎？」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主Lu Lingling把照片分享出來，馬上逗笑了許多人，大家紛紛留言「妳老公是在問胖胖要吃什麼吧」、「胖胖，有你的電話，隔壁小花找你」、「這才是貓門正確的使用方式」、「突然覺得我們人類好卑微」。Lu Lingling看到留言後也幽默回應，「原來不是在問老婆，是在問胖胖！」

不少網友直呼這一幕「太生活化又太真實」，笑說有養貓的人一定懂得這種無奈又心甘情願的狀態。貓咪雖然只是靜靜地待在門邊，卻能自然地主宰家人行為，讓人見識到「貓才是家裡真正的主人」的有趣日常。

關鍵字： 有點毛毛的黑白貓喵星人貓奴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

汪寄住阿公家「累得跟狗一樣」　回來狂補眠要大睡特睡7749天

壽山母獅玩輪胎「窘卡半身」　大貓液體術脫困保育員曝平時性格　

黑白貓「胖胖」腳抵房門　爸不敢打擾只好用「貓門遞手機」

路中央「紅頭巨鳥」傻站不走　鄰居叫他快逃反而變跟屁鳥

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

黃金貴賓討摸太黏人！奴才阻擋卻｢手指消失｣　忍不住再擼幾下

「吉度貪吃」搶劫麵線狂吞　舔嘴唇緊盯下秒瞬間犯案

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

在喜馬拉雅山施放彩色煙火　環境專家批：對動植物造成數十年傷害

澎湖海域「鬼蝠魟同框鯨鯊」罕見畫面曝　牠纏繩掙扎志工急解救

汪寄住阿公家「累得跟狗一樣」　回來狂補眠要大睡特睡7749天

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【父子舞龍舞獅】爸跪地晃頭邀毛孩玩　狗狗傻眼加入媽直接笑翻XD

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

Lucky散步

【快摸偶～】橘貓伸短手輕撫奴才討摸　害羞眼神懇求超級萌XD

【內有餓犬】比熊叼碗討食氣噗噗！

黑白貓「胖胖」腳抵房門　爸不敢打擾只好用「貓門遞手機」

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

公廁馬桶驚見「海魚被放生」！釣客痛罵：誰會把生命丟這裡？

在喜馬拉雅山施放彩色煙火　環境專家批：對動植物造成數十年傷害

「吉度貪吃」搶劫麵線狂吞　舔嘴唇緊盯下秒瞬間犯案

國際火線／恐怖的報酬：731與「愛國主義」票房密碼

可愛生活周邊一次擁有！康是美攜手《玩具總動員》推出29款超萌加價購

《換乘戀愛4》開播日公開！勾手指、前任CP大吵　預告就上演修羅場

日工廠「遊戲生產線」角色綁現實　洗床單擴展村莊效率大增18%

艦上美味撐起遠航士氣　增配甜點師巧手療癒人心

磐石軍艦化身海上醫院　手術室、X光機完整支援

桃園義勇警察大隊績優人員表揚　肯定對穩定治安貢獻　

她控閨蜜搶男友還「69式」被告！竟扯被盜帳號、下降頭　結局慘了

教師節連假　北區養護工程分局轄管省道疏運措施報你知

浪漫台三製茶技術研習　范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲特等

寵物動物熱門新聞

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

壽山母獅窘卡輪胎　大貓液體術脫困

愛貓擋房門　爸解鎖貓門正確用法

紅頭巨鳥傻站馬路　還跟著人走

雨天主子想溜出去　奴才無奈堵門

大狗狗太黏人　奴才阻擋卻手指消失

吉娃娃搶劫麵線　眼神堅定狂吞

馬桶驚見「海魚被放生」！釣客怒：誰把生命丟這裡

在喜馬拉雅山放煙火　環境傷害數十年

澎湖海域鬼蝠魟纏繩掙扎！志工急解救

比特犬Lucky被領養　上嘴套牽繩散步

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

女發現橘貓「一晚吃掉2周食物」　脹成圓球

男收養「7歲脫窗貓」爆紅　網：牠值得被愛

讀者迴響

熱門新聞

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

壽山母獅窘卡輪胎　大貓液體術脫困

愛貓擋房門　爸解鎖貓門正確用法

紅頭巨鳥傻站馬路　還跟著人走

雨天主子想溜出去　奴才無奈堵門

大狗狗太黏人　奴才阻擋卻手指消失

吉娃娃搶劫麵線　眼神堅定狂吞

馬桶驚見「海魚被放生」！釣客怒：誰把生命丟這裡

在喜馬拉雅山放煙火　環境傷害數十年

澎湖海域鬼蝠魟纏繩掙扎！志工急解救

比特犬Lucky被領養　上嘴套牽繩散步

白菜心住著鼠寶寶　農夫暖心決定：留給牠們當家

女發現橘貓「一晚吃掉2周食物」　脹成圓球

男收養「7歲脫窗貓」爆紅　網：牠值得被愛

黑眉錦蛇先吞老鼠再吃松鼠　罕見畫面曝

熱門寵物影片

更多
汪寄住阿公家「累得跟狗一樣」　回來狂補眠要大睡特睡7749天

汪寄住阿公家「累得跟狗一樣」　回來狂補眠要大睡特睡7749天

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

雨天拿外送主子「貓視眈眈」想出門　奴才無奈：你濕掉會發霉！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面