「光復災情」大安八街10貓下落不明　媽困2樓憂：只求有躲往高處

▲家中飼養的10隻貓咪如今下落不明。（圖／網友黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

9月23日花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，大量洪水灌入光復鄉，泥沙堆積造成許多人來不及逃生被困。位於鄉內大安八街附近一處菜園飼養著10隻誘捕結紮的浪貓，突發狀況讓飼主受困於家中二樓，無法前往現場查看牠們的安危。數年來的感情早已如同家人，身不由己的情況讓媽媽憂心，只求毛孩有順利躲往高處。

▲菜園所在地。（圖／網友黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主女兒黃小姐和《ETtoday寵物雲》提到，家中位置處在光復鄉的重災區內，當時爸媽剛好人位在二樓，泥流的沖刷讓一樓瞬間失去可活動的空間，所幸無人傷亡。媽媽在自家菜園內飼養著約莫10隻左右的貓貓，持續了至少4年之久。如今現場滿是淤泥覆蓋，卻不見任何毛孩的蹤跡。事發臨時也讓一家人愁眉不展，期望有人看見牠們時能暫時收留。

▲餵食4年來早已培養出深厚的感情。（圖／網友黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



受到強颱「樺加沙」外圍環流影響，溢堤導致光復鄉幾乎被洪水吞噬。據了解，媽媽在23日早上才剛餵食完貓咪，沒想到下午就遇上瞬間襲來的大水。黃小姐在臉書發文求助「昨天的水淹成這樣，不知道貓貓有沒有成功躲到高處」，途中必經過的大橋被沖斷，自己位在花蓮市卻無法趕往現場，目前只能等待父母脫困，才有機會進一步得知毛孩子們的現況。