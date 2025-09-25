高雄市派5搜救犬協助花蓮光復救援　歐瑟、萬斯清晨泥濘中搜索

記者李依融／綜合報導

高雄市政府消防局特搜大隊帶著5隻警犬挺進花蓮光復鄉災區，希望藉由狗狗靈敏的嗅覺，找到失聯的民眾。領犬員25日一早就帶著搜救犬萬斯、歐瑟展開第一階段行動，在泥濘中穿梭不放棄任何希望。

▲高雄市特搜大隊24晚間連夜趕往花蓮救災。（圖／翻攝自高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組）



高雄市政府消防局特搜大隊24日晚間前往花蓮救災，由領犬員帶著搜救犬藍波、咪娜、歐瑟、傳八與萬斯前進災區，並誓言「請大家幫我們打氣，我們一定帶著毛寶貝平安歸來」。特搜大隊連夜趕車，25日凌晨1時才抵達花蓮，一早就派且第一梯次出動搜索，由領犬員帶著拉布拉多萬斯與比利時狼犬歐瑟在泥濘中一步步尋找，透過搜救犬靈敏的嗅覺與平時的訓練成果，盼望早日找到失聯的民眾。

此次出動的搜救犬中，7歲的咖啡色拉布拉多犬藍波擁有IRO高級認證，還通過NAP重型搜救隊認證，過去有不少協助找到走失者的經驗，而黑色拉布拉多咪娜、比利時狼犬傳八以及萬斯，曾在0403地震中協助搜索，牠們都是通過IRO高級認證的搜救犬。

▲歐瑟（左）與萬斯（右）25日清晨在泥濘中展開搜索行動。（圖／翻攝自高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組）



截至25日上午7時統計，光復鄉水災已造成14人死亡、52人受傷、31人失聯，馬太鞍溪堰塞湖更維持紅色警戒，仍有再度溢流的風險。面對不斷升高的危機，特搜大隊與搜救犬持續在第一線搶時間，盡全力搜尋，希望能帶回更多生還的奇蹟。