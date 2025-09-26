ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
台南搜救犬Dota泥濘中找受困者　領犬員「暖舉」幫牠自信出任務

記者李依融／綜合報導

台南特搜隊帶著搜救犬們馳援花蓮光復鄉洪災，其中比利時狼犬Dota在滿目瘡痍的民宅中仔細搜索，腳踩在泥濘中仍勇敢向前，一心想找到受困的民眾。領犬員表示，搜索區域後並未發現受困者，然而「沒有業績」會讓努力工作的Dota有些挫折，因此安排「特別橋段」讓狗狗重拾信心。

粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」分享的影片中，Dota小心卻堅毅地在災後殘破的房舍裡穿梭，先是靈巧地跨過傾倒的洗衣機，接著又跳過倒下的櫃子，進入另一個房間搜尋，每個角落都仔細嗅聞，不放過任何可能藏有受困者的地方。牠全神貫注的模樣，讓人看到搜救犬不畏險境、使命必達的精神。

台南特搜隊搜救犬Dota。（圖／翻攝自粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」）

▲Dota一進入受災民宅就躍躍欲試，一心想找到受困者。（圖／翻攝自粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」）

領犬員分享，現場並無搜尋到受困者，然而這並不代表無功而返，「先排除該建築物有人員受困，就可以盡速將人力投入為搜尋的區域，也是一場成功的搜尋。」只不過全神貫注努力工作的搜救犬，對於沒有找到人難免會感到挫折，保育員透露，這時就會在任務之後，安排搜救隊員去躲起來，讓Dota去找，「這是我們俗稱『回復』的搜索，用成功的經驗扭轉搜救挫折感，下一次任務就能保持動力。」

台南特搜隊搜救犬Dota。（圖／翻攝自粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」）

▲Dota在泥濘與雜物間穿梭，真的是勇敢汪汪隊！（圖／翻攝自粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」）

網友們看到台南搜救犬的介紹，也學了一課，原來搜救犬也需要用這樣的方式引導，「Dota好棒，牠在災區好努力」、「Dota好想找到人，非常努力執行任務」、「真的是勇敢的汪汪隊！」。

也有許多人看到Dota在災區穿梭，擔心牠的腳受傷，搜救犬隊回應，「工作犬的腳因長期訓練其實都有厚繭，沒有想像中這麼容易受傷，因為腳掌有止滑、感知地面的功能，腳爪也能抓地，因此貿然讓狗狗穿上鞋子，『就像突然要人戴手套打電腦』，雖然腳被保護了，但感知降低，其他風險反而會增加。」

事實上，台南特搜隊也有2位獸醫師施柏丞與林政翰隨行，隨時照顧搜救犬的健康狀況，搜救犬隊也請民眾不用太過擔心。

台南特搜隊搜救犬Dota。（圖／翻攝自粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」）

▲台南特搜退有2名隨行獸醫師，正在為Dota做任務結束的例行檢查。（圖／翻攝自粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」）

台南特搜隊搜救犬Dota。（圖／翻攝自粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」）

▲領犬員幫Dota洗腳，Dota也很享受。（圖／翻攝自粉專「臺南搜救犬。Tainan K9」）

