ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

拴帳篷避樺加沙颱風！獵犬被狂風吹走　吊電線一夜斷魂

廣西居民飼養的獵犬在颱風夜被帳篷連同吹走，隔日發現吊掛在電線上身亡。（圖／翻攝自微博， 都市快報 ）

▲廣西居民飼養的獵犬在颱風夜被帳篷連同吹走，隔日發現吊掛在電線上身亡。（圖／翻攝自微博， 都市快報 ）

圖文／CTWANT

今年第18號颱風「樺加沙」威力驚人，25日在廣西北海二度登陸後帶來強烈風雨。當地一名居民飼養的獵犬不幸在颱風夜被帳篷連同吹走，隔日竟被發現吊掛在距離住家約40公尺外的電線上，當場身亡，畫面令人鼻酸。

根據《都市快報》與《央視》報導，飼主悲痛表示，颱風當晚擔心家中飼養的獵犬亂跑，將其拴在帳篷旁邊。未料隔日清晨，帳篷與重達20多公斤的獵犬竟一同被強風吹走，最後發現犬隻吊掛在40公尺外的電線上，當場死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主接著表示，這隻狗飼養已有三年多，當初花費2.8萬元人民幣（約新台幣12萬元）購入，平時專門用來打野豬、捕蛇，沒想到竟因颱風釀成憾事。他傷心說道：「誰也沒想到風力這麼強，帳篷的四角還是用螺絲釘固定的。」目前獵犬已掩埋，但家屬仍深感痛心。

消息曝光後引發網路熱議，不少網友感嘆颱風威力驚人，但也批評飼主在颱風夜仍將狗綁在戶外，缺乏安全意識。有知情人士則解釋，因為擔心犬隻若放養可能誤食農田鼠藥、農藥，因此才採取拴養方式，但最終仍釀出悲劇。

另據《央視》指出，「樺加沙」登陸後，廣西多地出現農田淹水、樹木傾倒與電線桿倒塌情況，部分地區供電中斷。廣西供電部門截至25日晚間8時，共出動搶修人員2232人次、車輛786台次，並調派應急發電車30台、發電機154台，展開應急搶修工作。

飼主悲痛表示，帳篷四角都有螺絲釘固定，仍被強風吹翻，小狗無辜喪命。（圖／翻攝自微博， 都市快報 ）

▲飼主悲痛表示，帳篷四角都有螺絲釘固定，仍被強風吹翻，小狗無辜喪命。（圖／翻攝自微博， 都市快報 ）

延伸閱讀
想捐水去災區遭婉拒！相關單位建議「改寄太陽餅」　內行曝關鍵原因
台灣超商1狀況日本人看傻眼：沒有小偷嗎？　勸台人出國要小心
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Alan爆料陳喬恩「打呼像貨車」 危機意識0...急被阻止XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯　灰色排泄物都是泥沙

特搜環抱狗狗涉泥水　她一眼認出「謝謝救了我家米樂！」

專情拉拉天天拜訪女鄰居家　獲「專屬門鈴」搖尾乖乖等門萌翻網

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

街貓走錯手扶梯方向「拼命被送回原地」　暖男出手畫面萌翻全網

拴帳篷避樺加沙颱風！獵犬被狂風吹走　吊電線一夜斷魂

穿靴子踩到「毛毛軟軟溫溫的」　他討救兵撈出「氣噗噗小生物」

台南搜救犬Dota泥濘中找受困者　領犬員「暖舉」幫牠自信出任務

「害怕再被拋棄」收容所橘貓拒絕進鐵籠　拼命求志工心碎模樣曝

花蓮民宿救助災區貓狗　求助「急需籠子隔離受驚毛孩」

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

與眾不同的柴竟會「握腳」　只因主人純粹愛教怪才藝

貓咪被伯恩山幼犬包圍狂吸　表情超淡定：冷靜一點啦！

拴帳篷避樺加沙颱風！獵犬被狂風吹走　吊電線一夜斷魂

花蓮民宿救助災區貓狗　求助「急需籠子隔離受驚毛孩」

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯　灰色排泄物都是泥沙

聰明汪破解罐頭騙藥　媽自製「肉捲藏食器」成功偷渡膠囊

台南搜救犬Dota泥濘中找受困者　領犬員「暖舉」幫牠自信出任務

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

專情拉拉天天拜訪女鄰居家　獲「專屬門鈴」搖尾乖乖等門萌翻網

二貓「偷內褲裹粉」埋砂盆　爸洗完澡氣笑：沒被打過是不是

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

高雄特搜挖40分鐘抬出泥巴狗　好消息傳來「掃晶片找到主人」

南韓汗蒸幕氣爆「28人輕重傷」！72人緊急疏散　現場慘況曝

北市10萬株「圓仔花、向日葵海」正盛開　地點、花期一次看

張立東被莎莎揭密　「愛偷看色情衣服」

國人自駕遊羅馬尼亞遭扣留駕照因「不承認台灣」　外交部回應了

快訊／馬太鞍溪下游又發現1男性遺體　疑為光復鄉失聯者

不只光復市區災情慘！「這部落」陷泥濘　居民急求援：都是年邁者

花蓮災區「最缺這一樣」空手就能幫！呱吉：現場很多工具可領

舒淇轉戰導演就奪大獎！馮德倫喊「家裡沒位放」　她甜回：想跟Labubu擠一擠

花蓮災區緊急醫療增援！部立台北、桃園醫院今起進駐安置所

美國法院判大疆創新敗訴　維持其列入國防部涉軍企業名單

寵物動物熱門新聞

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

拉拉每天拜訪女鄰居　獲「專屬門鈴」乖乖等門

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

街貓走錯手扶梯方向　暖男出手幫忙

獵犬被狂風吹走　吊電線一夜斷魂

穿靴軟軟溫溫的　撈出生氣小動物

搜救犬Dota泥濘中穿梭　滿心想救人

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

花蓮民宿收容災區貓狗　急需籠子隔離毛孩

特搜抬出泥巴狗　好消息找到主人

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

女出差打開行李箱　發現吉娃娃藏的禮物爆哭

胖貓鑽欄杆　麻糬式喬角度獸醫看傻

讀者迴響

熱門新聞

光復泥巴狗叫「黑龍」住院大口吃飯

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

拉拉每天拜訪女鄰居　獲「專屬門鈴」乖乖等門

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

街貓走錯手扶梯方向　暖男出手幫忙

獵犬被狂風吹走　吊電線一夜斷魂

穿靴軟軟溫溫的　撈出生氣小動物

搜救犬Dota泥濘中穿梭　滿心想救人

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

花蓮民宿收容災區貓狗　急需籠子隔離毛孩

特搜抬出泥巴狗　好消息找到主人

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

女出差打開行李箱　發現吉娃娃藏的禮物爆哭

胖貓鑽欄杆　麻糬式喬角度獸醫看傻

愛貓擋房門　爸解鎖貓門正確用法

熱門寵物影片

更多
久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面