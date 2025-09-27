拴帳篷避樺加沙颱風！獵犬被狂風吹走　吊電線一夜斷魂

▲廣西居民飼養的獵犬在颱風夜被帳篷連同吹走，隔日發現吊掛在電線上身亡。（圖／翻攝自微博， 都市快報 ）

今年第18號颱風「樺加沙」威力驚人，25日在廣西北海二度登陸後帶來強烈風雨。當地一名居民飼養的獵犬不幸在颱風夜被帳篷連同吹走，隔日竟被發現吊掛在距離住家約40公尺外的電線上，當場身亡，畫面令人鼻酸。

根據《都市快報》與《央視》報導，飼主悲痛表示，颱風當晚擔心家中飼養的獵犬亂跑，將其拴在帳篷旁邊。未料隔日清晨，帳篷與重達20多公斤的獵犬竟一同被強風吹走，最後發現犬隻吊掛在40公尺外的電線上，當場死亡。

飼主接著表示，這隻狗飼養已有三年多，當初花費2.8萬元人民幣（約新台幣12萬元）購入，平時專門用來打野豬、捕蛇，沒想到竟因颱風釀成憾事。他傷心說道：「誰也沒想到風力這麼強，帳篷的四角還是用螺絲釘固定的。」目前獵犬已掩埋，但家屬仍深感痛心。

消息曝光後引發網路熱議，不少網友感嘆颱風威力驚人，但也批評飼主在颱風夜仍將狗綁在戶外，缺乏安全意識。有知情人士則解釋，因為擔心犬隻若放養可能誤食農田鼠藥、農藥，因此才採取拴養方式，但最終仍釀出悲劇。

另據《央視》指出，「樺加沙」登陸後，廣西多地出現農田淹水、樹木傾倒與電線桿倒塌情況，部分地區供電中斷。廣西供電部門截至25日晚間8時，共出動搶修人員2232人次、車輛786台次，並調派應急發電車30台、發電機154台，展開應急搶修工作。

▲飼主悲痛表示，帳篷四角都有螺絲釘固定，仍被強風吹翻，小狗無辜喪命。（圖／翻攝自微博， 都市快報 ）

