堰塞湖潰壩毛小孩也受累！花蓮2團體展開犬貓義診+緊急照護

▲花蓮縣光復鄉因天災重創，關注災區犬貓健康風險，展開犬貓義診及緊急照護服務。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉因堰塞湖潰壩受重創，不僅影響居民生活，也使許多動物面臨困境。花蓮縣政府即刻展開畜禽災損勘查與動物防疫工作；為守護毛孩健康，縣府特別攜手花蓮縣獸醫師公會與台灣寵物保姆協會，自9月28日至10月2日於花蓮光復鄉觀光糖廠販賣部，辦理犬貓健康守護義診與緊急照護服務。

縣長徐榛蔚表示，此次災害造成眾多家庭受創，令人不捨，而陪伴在民眾身旁的毛孩同樣需要即時關懷。感謝各界在第一時間發揮大愛，分工合作投入救災與救援，讓「人與動物同舟共濟」的精神在災難中展現，也期盼透過行動，能為受災家庭與毛孩帶來安定與撫慰。

農業處長陳淑雯指出，縣府此次結合獸醫專業、寵物照護人力及企業贊助，協力支援犬貓醫療與基本照護，協助災區飼主無後顧之憂，專心進行家園清理與復原。她強調，災區環境較為不佳，犬貓面臨疾病與感染風險漸增，感謝各界捐助資源，共同守護毛孩健康。

花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源及台灣寵物保姆協會秘書長王維俊則共同說明，本次犬貓義診服務自9月28日至10月2日，每日上午10時至下午3時於光復鄉觀光糖廠（台糖）販賣部提供，服務內容包含：犬貓基本醫療（皮膚病、腸胃疾病、外傷緊急處理、疫苗注射、驅蟲治療等），以及緊急照護（清潔洗護、簡易寄宿、臨時托育）。

義診活動也獲得企業踴躍支持，提供資源包括：狂犬病疫苗100劑、犬鉤端螺旋體疫苗500劑、貓四合一疫苗200劑、犬隻驅蟲藥100份，以及犬貓洗護、緊急寄宿服務與專用抗菌清潔用品，協助災區毛孩安心度過難關。