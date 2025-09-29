「救貓超人」花蓮災區救出5隻小奶貓！3隻堅強活下來...網淚謝

▲「救貓超人」在災區救出5隻小奶貓。（IG／＠weilee_bmk 授權提供）

圖文／鏡週刊

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成嚴重災情，全台各地民眾紛紛化身「鏟子超人」到災區救災。其中，一名男子在泥濘的屋舍中成功救出受困小奶貓，成為網友口中的「救貓超人」。

網友「＠weilee_bmk」在Threads分享多段影片，只見一名身穿黑衣的壯碩男子，從堆滿床墊和雜物的屋裡走出來，手上提著一個藍色水桶，裡面有5隻小貓，不斷傳出微弱貓叫聲。救貓男難過說：「卡在土裡面，有一隻死掉了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

可見小貓們全身覆滿泥水、虛弱不堪，一夥人趕緊為牠們清理，用毛巾包裹。然而，因環境惡劣，5隻小貓中只有3隻幸運存活，令人心疼不已。之後有獸醫志工伸出援手，替小貓保暖、做檢查，後續也有善心人士協助小貓安置。

▲穿黑衣的「救貓超人」成功救出小貓。（IG／＠weilee_bmk 授權提供）

▲一夥人為小貓清洗。（IG／＠weilee_bmk 授權提供）

畫面曝光後，許多網友感動留言：「謝謝救貓超人謝謝救貓超人」、「謝謝您救了喵喵」、「這是我朋友，我平常看到他拿這個桶子，裡面都是田鼠寶寶」、「太帥了吧」、「肯定是很仔細才能發現，還好有你」、「謝謝喵喵超人」、「只比老鼠大一點的幼幼貓，頑強的存活了，感謝你們發現他們。」



更多鏡週刊報導

關穎心疼花蓮災情！自認「不勇敢」 嘆：除了捐款還能做什麼？

宗教大團結！鏟子超人齊聚馬太鞍天主堂 佛教徒、媽祖信徒都來了

「花蓮我要幫！」美國旅人親赴救災 直呼「台灣人是超人」12萬人狂讚