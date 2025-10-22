八里快速道路車禍「黑柴摔出窗戶失蹤」　飼主焦急協尋

實習記者陳安榆／綜合報導

新北市八里區台61快速道路往北6.7公里處發生一起小客車打滑自撞事故，由於車窗受到撞擊破裂的緣故，車上3歲黑色的雄性柴犬Richie（小奇）不慎掉出窗外走失。案發至今狗狗已經失蹤超過24小時，加上近日連連暴雨，讓飼主心急如焚，不少民眾組織自發前往協尋，只求小奇能夠早日回家。

▲為避免狗狗再度受到驚嚇而暴衝躲藏，協獲時請勿追逐。（圖／翻攝自協尋社群、IG@regalchang0720）



[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主小奇媽在網路上發文求助，車禍瞬間門被撞開，小奇可能是受到驚嚇後跑走不見蹤跡。有熱心民眾表示在台64上橋後沒多久便看見小奇，從後視鏡看見一台藍色小貨車停下來，疑似有試著幫忙誘捕，然而仍有人看見小奇在快速道路上的蹤跡，也代表小奇並未獲救。

▲▼小奇最新被發現的位置，小奇媽研判牠可能在比較沒有人的草地或橋下躲藏。（圖／翻攝自協尋社群、IG@regalchang0720）

民眾隨即通報高速公路局及新北市動物保護處，相關機關派員前往查找後卻未見毛孩的身影。小奇的身上配戴黑色聯絡項圈及Air Tag，不過疑似失去訊號，從昨日中午11點30分開始都沒有再更新過位置。最後位置顯示有人目擊小奇在台64橋往五股方向的道路上跑，疑似有受傷。

▲▼小奇身形較圓潤，毛厚，尾巴像鐮刀尾，身上配戴Hunter項圈。（圖／翻攝自協尋社群、IG@regalchang0720）



如今剛好遇上颱風外圍環流來襲，風雨交加的情況下令飼主更加擔憂，感謝熱心民眾幫忙協尋，也提醒務必同時注意自身安全。小奇很貪吃，不親人但是不會咬人，為避免狗狗因過度緊張再度跑失，可以用零食誘捕，勿直接追逐。