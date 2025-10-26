ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
台灣木材故事館拒絕導盲犬　她被嗆：你看不到進去也沒用

帶導盲犬小白黑黑去台灣木材故事館遭拒。（圖／飼主連惠蘭提供）

▲導盲犬在台灣木材故事館被拒絕進入，飼主難過志工訓練不足。（圖／飼主連惠蘭提供）

記者李依融／採訪報導

視障者連惠蘭帶導盲犬到台南關子嶺「台灣木材故事館」參觀，卻被以「妳都看不到了，進去也沒有用，狗狗也不能進去」為由拒絕入館，這讓她相當難過直言「心在滴血」。

連惠蘭與個人助理25日上午帶著導盲犬到台灣木材故事館參觀，卻在門口被志工攔下說「狗不能進去」，她解釋本身是視障朋友，而狗狗是導盲犬，沒想到志工卻說「妳都看不到了，進去也沒有用；我們也沒有可以解說的人員，妳就在外面等吧。狗狗也不能進去，因為裡面是木板，要脫鞋子。」這個說法讓連惠蘭非常難過，感到被羞辱，立刻致電導盲犬協會協助處理，而協會也在第一時間打電話到館內，解釋導盲犬的工作就是協助視障者指引方向，法律明定可以進入公共場所。

帶導盲犬小白黑黑去台灣木材故事館遭拒。（圖／飼主連惠蘭提供）

▲台灣木材故事館其實有準備導盲犬專用的襪套。（圖／飼主連惠蘭提供）

後來另外兩位志工得知是導盲犬後，在櫃子裡翻找，找出故事館為導盲犬預備的專用襪套，連惠蘭才帶著導盲犬進入參觀，也再次說明剛剛被拒絕的情況，「你們志工的訓練不夠，不該這樣侮辱一位身障人士。」期間導盲犬都乖巧地坐在腳邊，不知道自己做錯了什麼。

連惠蘭表示，雖然最後進場了，但她的心卻在滴血，「我願意用手摸、用耳朵聽、用心去感受那些木紋之間的故事，可惜在他們眼裡，這一切『沒有用』。」

連惠蘭說，這隻黑色拉布拉多今年4歲多，她給狗狗取了個綽號「小白黑黑」，小白黑黑是她第四隻導盲犬，已經在身邊幫助她1年。無論何時甚至是在被拒絕的時刻，小白黑黑都忠誠安靜地陪在身邊，也成了她唯一的依靠，她希望「真正的友善」不只是多設一條無障礙坡道，或是貼一張「歡迎導盲犬」的貼紙，而是願意理解、甚至願意停下來問一句「我能怎麼幫你」，而這樣的舉動往往就是一個選擇、理解與尊重。

帶導盲犬小白黑黑去台灣木材故事館遭拒。（圖／飼主連惠蘭提供）

▲連惠蘭表示，她能用摸的、聞的、用心感受木頭的故事，希望視障朋友與導盲犬都能得到更多理解與尊重。（圖／飼主連惠蘭提供）

