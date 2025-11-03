ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
牆壁聽到神秘沙沙聲　女開通風口驚見「一隻小腳冒出來」嚇壞

▲女子被牆後生物嚇到。（圖／翻攝自TikTok／kirstywilkinsonf4）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子一直聽到家中牆壁傳出奇怪聲音，再加上寵物犬也不斷對著牆壁吠叫，更讓她感到害怕，擔心有什麼奇怪生物躲在牆內，最後她鼓起勇氣打開通風口，突然從裡面冒出一隻細長的動物小腳，把她嚇到放聲大叫。

女子柯斯蒂(Kirsty Wilkinson-Fox)在網路上分享，由於她聽到牆內傳來窸窸窣窣的聲音，讓她覺得很不安，決定找朋友到她家一起尋找聲音來源，後來發現家中寵物犬一直對著通風口吠叫，似乎裡面藏有什麼不尋常的東西。

柯斯蒂和朋友鼓起勇氣打開通風口，發現裡面夾雜了許多碎片，當她試著用棍子清除時，突然從裡面冒出一隻動物的腳，第一時間還以為是老鼠，嚇得她和朋友一邊尖叫一邊跑出屋外。

驚恐影片曝光後獲得250多萬點閱爆紅，柯斯蒂後來回覆，她和朋友仔細檢查從通風口中冒出來的腳，發現卡在裡面的動物其實是一隻鴿子，鴿子不曉得為何從舊煙囪掉入牆內，他們破壞了一部分牆面才救出來，幸好鴿子沒有受傷，放在花園中已經飛走。

回到最上面