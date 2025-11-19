「人人犬舍」85隻毛孩完成絕育　19日第一批認養現場擠滿民眾

實習記者陳安榆／綜合報導

苗栗縣由謝姓獸醫經營的「人人犬舍」爆出大規模違法剪除犬隻聲帶事件，引起許多民眾撻伐。苗栗縣動物保護教育園區最終沒入273隻犬隻，並於11月19日開放第一批已絕育的毛孩名單，現場擠滿了想抽籤的認養人。收容所強烈呼籲「領養不棄養」，期望毛孩能真正獲得一個永遠的家。

▲第一批沒入犬隻完成絕育後，湧入不少認養人參與登記。（圖／翻攝自Facebook／陳光軒・dpp苗栗縣議員）



[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣議員陳光軒於19日認養當天親臨到場關懷，表示「趁議會中午休息時間，過來現場關心一下首梯領養狀況」。苗栗縣動物保護防疫所公告訊息，第一批一共有85隻七歲齡以上品種犬可開放認養，於11月7日入苗栗收容所照護觀察，11月13日絕育，11月19日公開送養，狗狗們皆已完成施打狂犬病、十合一疫苗及植入晶片。

▲議員陳光軒不斷為此事件發聲，首批認養日也到場關懷。（圖／翻攝自Facebook／陳光軒・dpp苗栗縣議員）



第二批173隻六歲齡以下品種犬，於11月14日入收容所照護觀察中，將盡快安排獸醫師絕育手術，待傷口癒合後分次公開領養。其中6隻在11月14日於外縣市載回途中往生，將會送往台大獸醫進行法醫鑒定、9隻於原協助已被領養，動保所會持續聯繫列管追蹤關懷。

▲剩下的173隻犬隻在絕育完傷口癒合後將會再分次開放認養。（圖／翻攝自Facebook／陳光軒・dpp苗栗縣議員）



領養方式採線上填寫表單登記申請，若一隻毛孩同時有兩位領養人想認養，則會採取現場公開抽籤決議。收容所慎重呼籲民眾，在收編浪浪回家前務必評估自身狀況，且先至園區與犬隻互動、評估適配度，確保「領養＝終養、不離不棄」，切勿因品種犬的噱頭而衝動行事。