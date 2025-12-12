臘腸狗內建「媽媽導航」堅持早起陪刷牙　踏進廁所一秒倒地睡著

▲Lambor堅持早起陪媽媽，結果卻難敵睏意呼呼大睡。（圖／Threads@be0407 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有「走到哪跟到哪」的小跟班嗎？高雄市7歲臘腸犬Lambor超愛黏著媽咪，即便睏到睜不開眼也堅持陪著主人。這天飼主隨手記錄下Lambor陪自己早起刷牙的畫面，只見寶貝進廁所後卻直接倒頭就睡，可愛的瞬間讓網友大讚「太貼心」，雙向奔赴的感情令人動容。

▲Lambor的脾氣超好，是家中的開心果。（圖／Threads@be0407 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主向《ETtoday寵物雲》分享，Lambor的名字源自於藍寶堅尼，是一隻黏人精、撒嬌怪，「我在哪，Lambor就跟到哪」。偶爾媽媽也需要一些私人空間，因此會禁止Lambor跟進廁所，好脾氣的Lambor也不會生氣，只會乖乖地坐在門口等。

▲Lambor的最愛會啾啾叫、毛茸茸的玩具。（圖／Threads@be0407 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Lambor每天早晨的例行公事就是要陪媽咪刷牙，不過事實上牠只是「換個地方睡覺」。飼主笑道「牠一走進廁所就馬上倒地、瞬間入睡」，即使還沒睡醒，身體也彷彿內建「跟著媽媽」的導航模式。可愛的照片在Threads上獲得10萬次的瀏覽數，網友紛紛留言「貼心成這樣沒有白養」、「隨時保護你」、「怕爸爸媽媽上廁所偷吃」、「很累但還是要看著主人」，引發不少共鳴，果然再苦再累看見毛孩愛自己的瞬間時，疲勞就會一消而散了。