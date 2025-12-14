柯基四腳朝天睡翻「高舉碗碗不會掉」　網笑：地基很穩

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市7歲的柯基犬「島路」在家能睡超熟，牠睡著時總會翻著肚肚、四腳朝天，可以維持同個姿勢很久。這天姑姑突發奇想，在牠的腳腳上放兩個碗，沒想到島路居然穩穩地拿著都不會掉，彷彿在才藝表演，影片共高達10萬次瀏覽數。



▲島路很黏家人，很喜歡被抱抱睡。（圖／@jun_n.eat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主姑姑凡凡和《ETtoday寵物雲》分享，島路的取自「豆腐乳」的台語諧音，原因是寶貝顏色與其很相似。其實牠超有個性，非常親人愛撒嬌，但是不親狗，太靠近可能還會跟別的毛孩吵架。超級貪吃的島路幾乎不挑食，平時牠最常睡在沙發上面，家人上班時則會睡在從小躺到大的小窩中，聽到周遭有大動靜才會醒來。

▲呆萌又愛撒嬌的島路是家中的開心果。（圖／@jun_n.eat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



凡凡提到，比起這些地方，島路最喜歡的是被家人抱著睡，完全就是一隻超級黏人精。貼文在Threads上發佈後，引來許多網友留言「這個床太小了」、「超基會睡」、「地基很穩」、「可以去馬戲團了」、「睡的那麼沈」、「這個才藝不錯」，無厘頭的「才藝表演」惹得一票人笑翻。

▲睡著的島路還能「才藝表演」。（圖／@jun_n.eat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）