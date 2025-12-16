ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
媽喊「敢帶回來試試！」7年後瘋狂唱歌逗狗　米克斯滿臉無奈

▲媽咪狂逗Lucky開心，結果牠超無奈。（影／家有拉企 Lucky＠myname_is_lucky提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

彰化縣7歲的米克斯犬Lucky聽到媽媽唱歌逗牠一臉無奈，跟主人開心的表情成為強烈反差，事實上媽媽剛開始拒絕養狗，但現在已經徹底淪陷，足以證明Lucky有多可愛。

飼主姐姐和《ETtoday寵物雲》分享，Lucky是她大學打工時的老闆撿到的，小小隻的Lucky被養在室外，她心生不忍便詢問家人可否假日帶回家裡住一晚。當初媽媽直言「你給我帶回來試試！」，但Lucky太可愛了，住了一晚、兩晚，持續2個月後，Lucky正式成為家中的一份子。

▲從拒養到淪陷！媽瘋狂唱歌逗汪　米克斯滿臉無奈：到底誰哄誰。（圖／家有拉企 Lucky　＠myname_is_lucky提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Lucky是家中的開心果，不會拆家。（圖／家有拉企 Lucky＠myname_is_lucky提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Lucky的個性溫和慢熱，但是有肉肉就能很快地和牠親近，最喜歡吃水煮雞肉和一切零食。姐姐表示「牠算是天使狗」，因為家中的木頭家具仍都完好，至今都沒有被啃的跡象。其實媽媽不是因為討厭動物才拒養，只是因為在生孩子前就飼育過很多隻毛孩，但是自從寶貝們離世後便再也沒有接觸，10多年後才遇見了Lucky。

▲從拒養到淪陷！媽瘋狂唱歌逗汪　米克斯滿臉無奈：到底誰哄誰。（圖／家有拉企 Lucky　＠myname_is_lucky提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Lucky拿到潔牙骨也不會馬上吃，總是等到家人回到家才拿起來啃。（圖／家有拉企 Lucky＠myname_is_lucky提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

每當媽媽在逗狗玩時，Lucky都會擺出無奈的表情，只見媽媽在嗨、Lucky眼神死，反差互動讓全家人都快笑翻。影片發出後也有許多網友留言「狗：我就是不想上學才當狗的」、「狗：我看妳要搞多久」、「眼神死XD」，對於毛孩來說，飼主就是牠唯一的全世界，每個彼此雙向奔赴的陪伴與情感都是最重要的瞬間。

關鍵字： 米克斯毛小孩飼主反差

