超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

▲超大隻的「天使兔兔」。（圖／翻攝自Threads／@san.wu.9849）
▲超大隻的「天使兔兔」。（圖／翻攝自Threads／@san.wu.9849）

記者陳香菱／綜合報導

近日，一名飼主分享了自家大兔與貓咪「咪咪」的日常影片，只見身形圓滾滾的大兔安靜地待在原地，卻遭身邊的貓咪不斷「騷擾」，面對貓咪的調皮挑釁，大兔全程淡定，直到最後才忍不住跑走，這段互動讓不少網友看後直呼：「這隻兔子簡直是天使下凡！」

貓咪愛當「跟屁蟲」狂鬧　大兔反應超淡定

飼主在Threads上分享自家寵物的互動影片，還打上「我的兔子養到很大，自己都嚇到」。只見畫面中，有一隻巨無霸的兔兔懶洋洋趴在地上休息，卻被貓咪不斷用腳腳攻擊，踢到身體、手都毫無反應，直到臉部受到攻擊，才忍不住起身跳走，情緒穩定到令人驚訝。

影片曝光後，網友紛紛驚呼「真的很大」，「天啊好會養，主人厲害」、「真的好大隻」，也有家長開玩笑表示：「方便把我兒子送過去給您養一個月嗎？」

在 Threads 查看

脾氣超好！　網大讚：這是隻天使兔兔

還有不少人注意到「大兔的脾氣超好」，「兔兔超級可愛，那隻貓好煩」、「超級可愛，而且牠的脾氣也很好，竟然沒咬貓仔」、「是個天使兔寶寶」。

對此，飼主也笑著解釋，家中的「大兔」脾氣確實算很好，平時就非常溫和，「咪咪都很愛鬧他」。這種一動一靜、一瘋一穩的對比畫面，意外呈現出一種溫馨又好笑的氛圍，也讓飼主忍不住將這段逗趣互動記錄下來。

關鍵字： 兔子貓咪寵物

貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

貓睡一半被奴才「抱起開機」　下秒磨爪子...網笑：起床氣

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

比熊舒服賴床不迎接奴才回家　雙眼厭惡直瞪：偶是主子耶！

