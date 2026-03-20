這娃娃太逼真　顧客驚喜發現「野生刷尾負鼠」藏機場免稅店貨架

▲貨架上「娃娃」竟然動了。（圖／翻攝自Instagram／hobart_airport）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名顧客在霍巴特機場(Hobart Airport)商店參觀時，發現貨架上一堆毛絨娃娃中，有一隻負鼠娃娃看起來格外逼真顯眼，沒想到仔細一看，該娃娃竟然會動，是一隻真正的野生動物。

娃娃竟然會動 機場驚見野生動物混入商品

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事件18日發生在塔斯馬尼亞州(Tasmania)霍巴特機場航站免稅商店Lagardere AWPL中，有顧客意外發現，在商品架上一群毛絨娃娃中，藏著一隻真的澳洲刷尾負鼠（Brushtail possum，又稱帚尾袋貂）。

影片中可看到，隱身在娃娃堆中的刷尾負鼠，正在好奇地東張西望，然而當牠發現拍攝者時似乎也嚇了一跳，立刻躲回娃娃中靜止不動。影片曝光後立刻爆紅，獲得45萬點閱。

刷毛負鼠隱身貨架 店經理幽默回應

商店經理布盧姆菲爾德(Liam Bloomfield)向當地媒體表示，當時一名顧客告訴店員這件事，店員聽到後無法置信自己聽到了什麼，後來幫忙拍下影片並通報機場管理人員，小動物目前已安全返回大自然中。

布盧姆菲爾德笑稱，「雖然我們一直知道我們的絨毛娃娃栩栩如生，如今看來也獲得了最終極的認可」。