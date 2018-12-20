阿柴打針激動狂喊「俺不要」！　刺進瞬間中猴掙扎超崩潰

▲柴柴打針狂喊「俺不要」。（圖／臉書粉專「芫荽《Ensui》・屁柴ʕʘ‿ʘʔ・逸事」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

都說了俺不要啦！高雄這隻膽小柴柴「芫荽（Ensui香菜的台語）」只要一進到醫院就會崩潰逃跑，這天家人帶著牠來做健康檢查，爸爸輕輕地抱著牠以便於醫生抽血，沒想到針筒才剛刺進去，芫荽就像是「中猴」一樣激動掙扎，甚至狂說人話喊道「俺不要，俺不要啦！」超清楚發音讓網友笑壞。

醫院是芫荽最討厭的地方，每當牠被帶到門口，就知道即將發生什麼事，而開始瘋狂掙脫，尤其在準備抽血時更是激動，一臉害怕地窩在把拔懷裡，只要感受到一點點痛，就會崩潰哀哀叫，針刺進的瞬間讓牠直接痛到彈起，像條活魚一樣死命掙扎，甚至脫口說出「俺不要」，一旁的家人連忙安撫牠許久，才終於讓他冷靜下來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲所謂害怕到模糊XD

▲柴：休想再拐我去醫院了啦！

馬麻經常在臉書粉絲專頁「芫荽《Ensui》・屁柴ʕʘ‿ʘʔ・逸事」中分享柴柴的日常，調皮的牠平時是個超級破壞王，家裡的物品沒一樣逃得出牠的手掌心，舉凡紙袋、紙箱、胸背帶、繃帶，甚至是電視盒的電源線，家裡經常被芫荽弄得亂七八糟，讓家人超頭痛。

影片上傳至臉書後，許多柴友們看了紛紛被笑壞表示，「包的跟無臉男一樣」、「這叫聲，還以為虐狗呢XD」、「打腳感覺好痛喔！我們家都打屁股說」、「真的很可愛呀」、「看了捨不得，好痛啊」、「俺不要啦」、「柴柴說人話了XD」、「包著頭好可愛喔～」、「像看到鬼哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：狗生總要找點樂子嘛～

▲芫荽：媽！下次你替我打針啦！

▲身為一個專業的網帥可是360度零死角。

▼影片為臉書粉專「芫荽《Ensui》・屁柴ʕʘ‿ʘʔ・逸事」授權提供

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