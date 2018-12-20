ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

影／掛吊飾秒變「巨型逗貓棒」！主子狂侵犯聖誕樹　網：難撐過今晚

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者呂佩倫／採訪報導

聖誕佳節即將來臨，許多家庭都會擺上裝飾品增添氣氛，高雄網友祝融也在家中放置一顆聖誕樹，但是卻屢屢遭到家中貓咪「喵喵」侵犯，只見聖上不斷地玩弄樹上的擺飾，讓飼主不禁想問，「我的樹不知能不能撐到聖誕節過後？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲聖誕樹變「巨型逗貓棒」。（圖／網友祝融授權提供）

▲欺負聖誕樹的萌兇手。

從影片中可以看到，喵喵看見聖誕樹後立刻露出好奇的眼光，手也開始不安分，直接壓到樹上開始探索，完全不理會一旁飼主的警告聲，自顧自地玩著小球裝飾品，整棵聖誕樹就像是大型「逗貓棒」，讓喵皇玩得不亦樂乎。祝融受訪時表示，雖然目前樹還沒倒，但樹枝已經歪七扭八不在原來的位子上，地上也掉了一地的葉子，「還算給面子，吊飾只被弄下來幾樣，應該可以活到聖誕節吧！」

▲聖誕樹變「巨型逗貓棒」。（圖／網友祝融授權提供）

▲喵喵偶爾也會搞笑演出。

事實上，喵喵是第二次見到聖誕樹，第一次因為才3個月大，並沒有對樹造成威脅。不過長大後的喵喵十分搗蛋、愛搞破壞，飼主提到，貓咪曾抓破涼席、撕破畫作、不高興就尿尿洩憤，也因此更是擔憂聖誕樹能不能好好地撐過這個冬天。

▲聖誕樹變「巨型逗貓棒」。（圖／網友祝融授權提供）

▲喵喵探索抽屜準備搗蛋。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

喵喵大戰聖誕樹影片上傳後，引來不少網友留言，「看來是巨型逗貓棒」、「聖誕樹關籠比較保險」、「看樣子應該是活不過今晚」、「大概聖誕節就剩樹幹了吧」、「先為樹RIP」、「我們家只撐了5分鐘」、「今晚你睡覺牠就拆了」、「我壓1打罐罐下星期GG」、「主子給神樹饒癢癢」。

▲貓咪狂撥「聖誕巨型逗貓棒」。（影／網友祝融授權提供，下同）

關鍵字： 貓咪聖誕樹裝飾品逗貓棒聖誕節

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萌汪一聽到「流浪」秒氣噗噗　皺眉低吼：家裡一個都不能少

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

土狗、秋田全部禁養！　48種狗「養了最少罰9千」

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

電毯一鋪「整排賓士」停好停滿！　網看眼花：是複製貼..

狗女兒散步被硬上　老爸先踹公狗再一拳打爆飼主眼球

見醫師手上的東西...兇猛警犬「臉埋主人懷裡」　網..

遊東京注意！豐洲市場發現劇毒「紅背蜘蛛」　被咬半小..

港黑狗趴睡遭男追打鮮血直流　高爾夫球桿斷在一旁

比阿嬤更會養！「超巨海獅」撒嬌漁民　討魚「吃到飽」

愛貓好奇跳入運轉洗衣機　女飼主急伸手救...手也斷..

新竹首次出現石虎蹤跡！右腿被夾傷「嚴重變形」　恐需..

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什..

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫..

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭..

賣場買寵物床「寶寶也愛睡」　媽po照網友讚爆：cp..

貪玩柴樂咬超長天然潔牙骨　戰利品叼回家...網笑撿..

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

屏氣凝神！全神貫注！犬鳥大戰 誰勝誰負?

可憐柴躺爸手臂「緊盯吃飯」　逮到機會怒緊咬...太..

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

你家喵皇是左撇子還是右撇子？　專家：慣用這手的貓咪..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

飢餓喵「伸手討雞腿」　媽轉頭狠瞪...牠秒縮手裝沒..

租麋鹿陪過聖誕節　俄動物園推出「動物到你家」服務　

1個月胖2KG「細腰→游泳圈」　減肥柴去公園散步騙..

迷你豬眼神迷茫「火爐」旁取暖　網友笑：我好像聞到味..

狗狗串門沒回家！被人綁住近射BB彈　全身100孔還..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

玩大老二沒牌出…3罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：Wh..

阿嬌婚禮哽咽：我們會狠狠幸福！　賴弘國心疼「摟腰安..

普丁：俄羅斯強大西方備感威脅　要成為「世界第5大經..

看到舊愛PO文…亞莉安娜憂他輕生　衝去見「卻被警衛..

訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃..

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃..

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月..

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就..

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬..

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完..

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭..

寵物動物熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

讀者迴響

熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

最新影片

更多

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什麼生物？

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫媽媽

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭上千人

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面