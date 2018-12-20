影／掛吊飾秒變「巨型逗貓棒」！主子狂侵犯聖誕樹　網：難撐過今晚

實習記者呂佩倫／採訪報導

聖誕佳節即將來臨，許多家庭都會擺上裝飾品增添氣氛，高雄網友祝融也在家中放置一顆聖誕樹，但是卻屢屢遭到家中貓咪「喵喵」侵犯，只見聖上不斷地玩弄樹上的擺飾，讓飼主不禁想問，「我的樹不知能不能撐到聖誕節過後？」

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▲欺負聖誕樹的萌兇手。



從影片中可以看到，喵喵看見聖誕樹後立刻露出好奇的眼光，手也開始不安分，直接壓到樹上開始探索，完全不理會一旁飼主的警告聲，自顧自地玩著小球裝飾品，整棵聖誕樹就像是大型「逗貓棒」，讓喵皇玩得不亦樂乎。祝融受訪時表示，雖然目前樹還沒倒，但樹枝已經歪七扭八不在原來的位子上，地上也掉了一地的葉子，「還算給面子，吊飾只被弄下來幾樣，應該可以活到聖誕節吧！」

▲喵喵偶爾也會搞笑演出。

事實上，喵喵是第二次見到聖誕樹，第一次因為才3個月大，並沒有對樹造成威脅。不過長大後的喵喵十分搗蛋、愛搞破壞，飼主提到，貓咪曾抓破涼席、撕破畫作、不高興就尿尿洩憤，也因此更是擔憂聖誕樹能不能好好地撐過這個冬天。

▲喵喵探索抽屜準備搗蛋。

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喵喵大戰聖誕樹影片上傳後，引來不少網友留言，「看來是巨型逗貓棒」、「聖誕樹關籠比較保險」、「看樣子應該是活不過今晚」、「大概聖誕節就剩樹幹了吧」、「先為樹RIP」、「我們家只撐了5分鐘」、「今晚你睡覺牠就拆了」、「我壓1打罐罐下星期GG」、「主子給神樹饒癢癢」。

▲貓咪狂撥「聖誕巨型逗貓棒」。（影／網友祝融授權提供，下同）