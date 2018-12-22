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聖上咬住一甩…肉扔原地　小碎步叼盤回家：朕要這個～

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▲▼聖上咬住一甩…肉扔原地　小碎步叼盤回家：朕要這個～（圖／翻攝自Twitter@m_yosry2012）

▲喵喵迅速咬走盤子，留下肉肉。（圖／翻攝自Twitter@m_yosry2012，下同。）

寵物小組／綜合報導

真是猜不透喵星人的腦袋裡在想些什麼！國外有隻黑白貓走在戶外，遠遠地就看見一個潔白盤子上裝滿香噴噴的肉肉，只見牠從容不迫靠近，一眨眼的功夫就將獵物咬走，身手非常敏捷。但是，主子口中叼的卻不是食物，而是人類使用的容器，讓人摸不著頭緒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼聖上咬住一甩…肉扔原地　小碎步叼盤回家：朕要這個～（圖／翻攝自Twitter@m_yosry2012）

▲喵喵踏著輕快小碎步離開。

影片中，黑白貓踏著輕輕腳步走向目標物，一抓緊時機就緊緊咬住容器邊緣，確定獵物到手後以迅雷不及掩耳的速度跑開，沒想到牠轉身瞬間的力量太大，反倒使原本盛裝的肉片全都掉在地上了。但是，喵喵似乎一點兒也不在乎，滿意地踏著小碎步、叼著盤子離開了。

這則影片在Twitter上瘋傳，累積了1.4萬網友按讚，許多人都覺得喵皇真是好傻好天真，紛紛留言，「真是個笨小偷！」、「我看到布蕾的時候也是如此激動。」、「如果是狗狗的話，大概會直接把整個盤子吃掉」、「說不定喵喵家裡收集了一堆盤子XD」、「牠要拿那個盤子去裝更好吃的啦！」、「等等，這動作也太藝術了吧！」也有人表現出關懷，「也許浪浪都是如此辛苦地討生活，牠以為可以飽餐一頓，卻要失望了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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