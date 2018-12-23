忙著顧小孩！粗心爸爸把2狗忘車內　1小時後想到已熱死

▲監視器畫面拍下布萊伯利才剛把狗狗抱出來的樣子。（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

寵物小組／綜合報導

英國男子布萊伯利(Julian Bradbury)2隻寵物狗關在車上就下車回家，1小時後才想到可憐的狗狗，當天正逢熱浪來襲，狗狗因熱衰竭死去。他後來被起訴，法院在近日宣判罰款850英鎊，終生都不能再養寵物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

粗心爸爸布萊伯利家裡養了2隻梗犬Teddy和Poppy，今年夏天正值熱浪來襲，他把車子停在自家門口，也許是太心急要回家看孩子，竟然忘記車上還有2隻狗狗，從監視器畫面可以看到，布萊伯利過了1個多小時才想起來，匆匆趕回車上時，卻已經來不及了。

▲無辜被關在車上熱死的狗狗，被主人埋葬在家附近的花園。



布萊伯利立刻把狗狗帶出來，正想送醫時才意識到已經救不回，隔天他就把狗狗埋在家附近，之後他被起訴，也坦承自己因為忙著照顧孩子，當下真的完全忘記狗狗的存在。法官則表示，這是一次因愚蠢而非故意虐待引起的悲劇，會從輕量刑，最後他被罰款850英鎊，終生禁養寵物。

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▲一時的粗心不僅賠上狗狗的性命，也讓孩子非常傷心。