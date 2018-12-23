ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

忙著顧小孩！粗心爸爸把2狗忘車內　1小時後想到已熱死

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲監視器畫面拍下布萊伯利才剛把狗狗抱出來的樣子。（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

寵物小組／綜合報導

英國男子布萊伯利(Julian Bradbury)2隻寵物狗關在車上就下車回家，1小時後才想到可憐的狗狗，當天正逢熱浪來襲，狗狗因熱衰竭死去。他後來被起訴，法院在近日宣判罰款850英鎊，終生都不能再養寵物。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

粗心爸爸布萊伯利家裡養了2隻梗犬Teddy和Poppy，今年夏天正值熱浪來襲，他把車子停在自家門口，也許是太心急要回家看孩子，竟然忘記車上還有2隻狗狗，從監視器畫面可以看到，布萊伯利過了1個多小時才想起來，匆匆趕回車上時，卻已經來不及了。

（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲無辜被關在車上熱死的狗狗，被主人埋葬在家附近的花園。

布萊伯利立刻把狗狗帶出來，正想送醫時才意識到已經救不回，隔天他就把狗狗埋在家附近，之後他被起訴，也坦承自己因為忙著照顧孩子，當下真的完全忘記狗狗的存在。法官則表示，這是一次因愚蠢而非故意虐待引起的悲劇，會從輕量刑，最後他被罰款850英鎊，終生禁養寵物。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／RSPCA）

▲一時的粗心不僅賠上狗狗的性命，也讓孩子非常傷心。

關鍵字： 英國RSPCA熱衰竭熱死

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

遊民主人看醫生…4汪眉頭緊皺憂心等門　原來他平常這..

繁殖犬難產…主人不送醫還丟到公園　讓牠和腹內寶寶一..

主人不給牠飯吃　大丹狗餓到啃自己的腿…空洞眼神只剩..

地獄之狗皮膚如柏油龜裂　好心人慧眼看出原貌…獲救後..

地獄農場！豬在糞水裡浮沉　被逼互靠背睡覺…才不會在..

洋妞示範抓「喇牙」兩工具一步驟搞定　網：不如娶個會..

目擊有人這樣買魚超不塑　網驚呆：難道是帶寵物散步？

蚊子提槍上陣卻頻頻軟掉…插不進還猛跺腳　網：蚊版鈕..

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

超級夯！團圓家族曾年吸420萬人　圓仔生兒當姐不急..

吃的開最兇！團圓家族年燒300萬　挑保育員首要條件..

叫我乖巧可愛柴 吃飯、出門「全自動」

膽小柴打針激動喊「俺不要」　掙扎想逃網笑：柴說人話..

奴才想裝死討拍！一秒被識破　喵皇親自示範：讓專業d..

激動弟「S跳台階」網美姐慘摔　2柴繫一起互出糗....

「熊貓傻瓜」保育員最疼圓圓❤　甜蜜放閃：10年來每..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

團團、圓圓來台10年還記得大陸保育員　喊名字靠近給..

團團圓圓初登場吸客360萬　萌魅力雨天遊客200人..

東森寵物雲大直ATT概念館盛大開幕　民眾搶看毛孩洗..

團團第一次見到圓仔被嚇到　彪拔笑：牠以為圓圓縮小了

送子鳥「卷羽鵜鶘」現身蘭陽溪口　鳥友驚喜：太幸運了

豹貓繁殖場藏住宅「腥臭飄整棟樓」　動保處：查訪2次..

尼斯湖水怪也出來慶聖誕　目擊者驚：牠「上上下下」跟..

影／忘情開嗑！日水族館特製「菜菜聖誕樹」　超萌水豚..

忙著顧小孩！粗心爸爸把2狗忘車內　1小時後想到已熱..

藍心湄《女人我最大》奪新加坡星和「最佳主持人獎」

影／長輩群組轉起來！台語短片「豬瘟不要來」　140..

祖克柏華裔妻人氣大增！　她愛哭卻堅強「目標是治癒所..

彰化員林華成市場旁公寓火警　6民宅遭波及無人傷亡

帶孫看病想插隊「阿公診所狂咆嘯」　醫無奈：前面有6..

小鬼、坤達「換臉合照」0違和感！　網全看傻：根本同..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

遭指卡大巨蛋將被調離都發局長　林洲民：歷史會判斷

直擊／IU士林夜市連吃四攤　「光華商場買車輪餅」全..

林筱淇求職成功甜喊「我來了！」　網友：台中人喜迎大..

寵物動物熱門新聞

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

狗衝馬路追車　他怒：出事再來哭

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

5金金組吸貓大隊！圍橘貓瘋狂舔

哈囉～我要睡覺！紅貴賓用力敲門

柴犬嚴肅直視3喵老大　奴才笑翻

小主人摸柴犬臉頰＋唱搖籃曲：寶..

柴洗澡變石像　定格15分鐘任人..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

彪拔最疼圓圓：10年來每天都在..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

明明很痛卻一路撒嬌！3腳狗斷腿

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

狗衝馬路追車　他怒：出事再來哭

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

5金金組吸貓大隊！圍橘貓瘋狂舔

哈囉～我要睡覺！紅貴賓用力敲門

柴犬嚴肅直視3喵老大　奴才笑翻

小主人摸柴犬臉頰＋唱搖籃曲：寶..

柴洗澡變石像　定格15分鐘任人..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

彪拔最疼圓圓：10年來每天都在..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

明明很痛卻一路撒嬌！3腳狗斷腿

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

超級夯！團圓家族曾年吸420萬人　圓仔生兒當姐不急～再當幾年少女

吃的開最兇！團圓家族年燒300萬　挑保育員首要條件請「保持素顏」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面