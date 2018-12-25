推車變套房！媽自備藍芽音響帶「金飾貴賓」寵物店血拚

▲東森寵物雲新莊店店狗「點迪」。（圖／取自ETtoday姐妹雲，下同。）

寵物小組／綜合報導

寵物是我們最親密的家人！東森寵物雲新莊店店長阿旭家中養了4隻狗狗和1隻喵星人，其中活潑好動的馬爾濟斯「點迪（台語：電池）」最受寵愛，這天他帶著汪汪一起到《姐姐不解事》直播現場，分享自己曾經遇過「疼愛毛孩無極限」的顧客。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

阿旭在節目中指出，曾經遇過一位穿著時尚的貴婦客人，總是推著「大型犬」外出推車，從容優雅的逛著、瀏覽商品，他好奇地詢問，發現坐在裡頭的幸運寶貝卻是一隻嬌小的貴賓，「牠身上懸掛了許多金銀珠寶，車內還有床、玩具，甚至擺放一個『藍芽音響』播放音樂。」他回憶，飼主霸氣拿了好幾件衣服，想要同款但是「新到貨」的品項，「我解釋它們都前天才上架，但媽咪堅持要給狗狗最高品質。」

▲點迪會像貓咪一樣躲進塑膠袋。

阿旭也分享家中狗狗的故事，他在因緣際會下接手親戚無法撫養的馬爾濟斯，某天回家後竟發現汪汪產下2隻寶寶，「由於已經半夜11、12點，一時之間無法迅速抵達獸醫院，因此狗媽媽和其中一隻孩子不幸過世，只有點迪順利存活下來。」

▲點迪超會看鏡頭喔！

阿旭介紹，點迪的名字來自那彷彿永遠用不完的精力，除此之外，這隻小狗狗還會像喵星人一樣鑽進塑膠袋中，「牠應該是模仿、有樣學樣，而且覺得很有安全感吧！」他也提到，家中其他大型犬會追逐、欺負這孩子，所以他在教育之餘也給予特別疼愛，上班、出去玩都會帶著汪汪，幸好這孩子很安靜又聽話，不會干擾到其他人。

▲東森寵物商店。（圖／網友Candy提供）

ETtoday東森新聞雲成立7年來，擁有海內外破1500萬名粉絲，已成為全台最具影響力的新聞網站，2018年決定從線上走入線下，經營寵物實體店面「ETtoday東森寵物雲」，提供寵物與水族、寵物用品超市、犬貓美容SPA和狗狗包月接送等多項服務。新莊旗艦店舉辦過數次送養會，還有「Love My Dog」、「Max Bone」等英美寵物精品販賣通路，提供舒適又保暖的喀什米爾與「Harris Tweed」認證羊毛衣，讓寵物穿上滿滿的愛。

▲ATT店採「全面透明化」的空間設計。（圖／ETtoday，下同。）

12月23日起，東森寵物雲概念店進駐「ATT 4 Recharge」提供洗澡與造型設計之外，還有最細心、溫柔的精油按摩、皮毛健康管理服務，飼主可以放心逛街、做SPA，享受完再回來接漂亮的寵物們。除此之外，店面現在也有「飼料買一送一」的超值優惠喔！

▲ATT店現在有「飼料買一送一」的優惠喔！



【東森寵物雲ATT概念館】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

門市營業時間：週一至週日11:00-22:00

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

●東森寵物雲商店有什麼？最新消息都在這：https://pets.ettoday.net/17ipet.php

#姐姐不解事 天啊！！！好可愛～～（#小美） 楊千霈 Pink Yang 黃暐婷 APPLE 哈Dog Life ETtoday東森寵物雲商店 Paw Dreamer Docky逗奇寵物精品 高清直播網址： https://boba.ettoday.net/videonews/128595 由 ETtoday姊妹雲發佈於 2018年12月20日 星期四

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