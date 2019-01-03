都市躲貓貓！　「3個識別方法」找喵喵們在哪生活？

▲猜猜貓咪會躲在哪裡？（圖／作者山夢嫻提供）



文／動物當代思潮



2018年的「挺挺動物小學堂」為師生與親子帶來六堂認識我們身邊動物的相關知識，希望透過深入淺出的內容，讓大小朋友更加了解大自然裡的野生動物與家中的同伴動物。

2018年12月的第一個禮拜天，總統府前舉辦了一場動物保護與友善環境的嘉年華，它還有個美妙的名字，叫「微笑動物日」。小朋友們想想會微笑的動物，是否聯想到童話《愛麗絲夢遊仙境》裡的「柴郡貓」呢？本節的小學堂，我們就來認識一下貓吧！

我們怎麼對待動物 反映了與大自然的關係

今天的老師是「南海の貓」創辦人山夢嫻：YAMA老師。不過她說與其叫她老師（而她確實也是一位高中老師），但她卻比較喜歡大家稱呼她為「都市生態紀錄者」。

她所創辦的「南海の貓」雖然不是協會，只是一群喜歡貓的人所組合而成的社團，卻已經走過10個年頭，而「都市躲貓貓」這個主題，就是他們所共同努力的浪貓監測計畫。

「動物是現代人與自然環境接觸的介面，我們從動物的眼神與動物的互動，去了解大自然的運作法則，而對待動物的方式，也反映了人與自然是怎樣的關係。」山夢嫻引用齊柏林的這段話，做為今天的開場。

關於都市躲貓貓，她說：「平常看到我們，就是揹著一台相機。」倘若大家也想學習他們進行浪貓觀察，那麼就要先培養眼力。山夢嫻常常做生態紀錄，當她發現貓的時候，會遠距離先拍下一張，然後再拉近鏡頭拍貓的特寫。

都市躲貓貓 貓咪們都在哪裡生活？

首先她讓我們看一張照片。由於照片是沒有聲音與溫度的，所以她要我們去想像，在這樣很熱的正中午，人來人往的街頭車水馬龍，貓有可能躲在哪裡？

她說，因為貓是喜歡安靜的動物，所以牠會盡量避免干擾；加上牠為了生存下去，所以會躲在避免受傷的地方；貓也可能為了食物或飲水而出現在人類週邊。

山夢嫻說：「當你對貓有了這些概念的時候，就比較容易找到貓了。」

「我在這10年觀察的貓，至少有150隻，每一隻我都有拍照。對於沒有飼主的貓，我們都叫牠『流浪貓』；家貓跟人的關係越來越親密，所以有時我們不再叫牠寵物了，而是改叫牠『同伴動物』；有些人的貓是讓牠到處自由跑，我們叫牠『放養貓』。」



▲A-A2都是同一隻流浪貓。A是結紮前，耳朵尚未剪角。A1是夏天的樣子，夏毛比較服貼。A2是冬天的樣子，冬毛比較蓬鬆。 圖／動物當代思潮。（圖／作者山夢嫻提供）



貓咪耳朵上的櫻花記號

她說，放養貓跟遊蕩貓有時讓人分不出來，但你會發現，有些在外面的貓長得不太一樣，有人以為「牠的耳朵斷掉了」，一邊耳朵比較短，其實這是在台灣已經執行很久的「結紮記號」。也就是流浪貓被施行絕育之後，會在耳朵做一個小識別。

剪耳通常男左女右，但在香港比較特別，是男右女左，而歐洲則是統一剪左耳。剪法也有很多種，有剪一半、櫻花剪，還有隔間0.3公分的剪法。

大家可以去觀察一下，在早期我們還不是很了解貓的時候，通常會剪得比較大，如果在戶外看到有些貓耳朵少一半，那大部分都是七、八年前做的絕育。

現在發現只要在貓咪耳朵尖端劃平整的一小刀就可以辨識，那就可能是比較近期的三、四年間所做的絕育。還有些剪成倒三角形的，我們給它的一個名稱就叫做「櫻花剪」。

在台灣，除了剪耳可以分辨公母之外，還有一種「氣質分類法」，你可以發現公貓的頭跟體型會比母貓大一點。所以大家的都市躲貓貓，除了學找貓之外，也必須學會「個體識別」。簡單的識別方法，第一可以看牠的體型樣貌，第二是身體的毛色，再來是剪耳。

可能有人看到同一隻貓時會想，「怎麼跟我之前看到差那麼多？」其實是因為貓咪會換毛，夏天有夏天的樣子，冬天有冬天的樣子。貓也可以看牠尾巴的長度，有的尾巴只有一小節，那種叫做「麒麟尾」。



「有一隻貓非常特別，我要抓牠去結紮時，根本認不出來，因為牠的毛色全部退掉了，後來才知道牠正在懷孕的初期，把身體的養分通通都給了牠的寶寶，就像很多在外面流浪的母貓，懷孕的時候牙齒都會掉，因為養份不夠。」

「後來我再度抓到牠，把牠帶去結紮，隔了一年我又看到牠，就發現牠的毛色已經全部恢復了。我是怎麼發現牠是我之前認識的貓呢？剛才有一個辨識個體的方法沒講到，那就是『行為』，這隻貓我們都叫牠『跳跳貓』，牠走路喜歡用跳的，倘若不是這個特殊行為，我們也認不出來。」



▲圖為跳跳貓，左是懷孕初期，右為非懷孕期，毛色有相當差異。（圖／作者山夢嫻提供）



還有一隻貓叫「大白」，2011年山夢嫻將牠安置在中途之家前，牠的眼睛都睜不開，因為牠在野外容易過敏。山夢嫻說：「有時你也會發現有的貓眼睛真的好大，異常的大，好像怪怪的，那是因為貓在恐懼的時候，瞳孔會放大。」

談完了幾種辨識貓的方法之後，大家可能回去後就會發現，好像到處都可以看得到貓，牠會在屋簷上、菜場裡，甚至可以爬到公園的樹上六、七公尺高。

「等你訓練大約一、兩個月，你會發現你的目視距離可以到達15到20公尺遠。」

被攀木蜥蜴吃掉的綠繡眼寶寶

山夢嫻並分享了一個故事。她例行性去公園作研究，那時有一對綠繡眼正在育雛，綠繡眼的寶寶很小，大概只有一個大拇指的指節那麼小，吸引了很多民眾在步道上圍觀與攝影。有一天，她發現綠繡眼寶寶不見了，便詢問在場的攝影師，對方說應該是被貓吃掉了，「證據」是他常常看到貓在樹下走來走去。

沒想到後來在一張照片中，發現了攀木蜥蜴，牠現場吃了一隻、又打包一隻帶走。

山夢嫻說：「這張照片非常震撼我，改變了我們科學研究的態度，讓我去思考大自然非常的奇妙，我們對大自然要謙卑，我覺得我們對自然有太多的不了解，希望之後大家可以多去關心你過去所不知道的事物，並且不要太早下定論。」



▲育雛的綠繡眼與攀木蜥蜴。（圖／作者山夢嫻提供）



在野外做研究聽起來好像很有趣，但這需要長時間的忍耐，有時天氣很熱、又有蚊子，而且也很無聊，你會發現貓怎麼都坐在那邊不想動，但山夢嫻說，這些都是科學觀察需要具備的精神。

「後來我還藉由這樣的研究，去讓學生寫小論文、做發表，讓大家知道，學生做都市的動物研究，也可以很科學，無論是研究貓咪或狗狗。」

而山夢嫻則是更積極地做教育，把這些研究心得分享出去，如同今天。她說：「我在南海の貓社團做野外研究的這10年，沒有餵過一隻野外的貓，連跟貓互動我都很小心，不然會影響研究的客觀。」

最後，她以珍古德博士的話來做結尾：「唯有了解，才會關懷；唯有關懷，才會行動；唯有行動，生命才有希望。」

大家可以發現，當你開始找貓、做個體辨識之後，漸漸就越來越會找了；當你越來越了解牠們，就開始想關心這些貓到底是怎麼來的？接下來就會想投入行動，像山夢嫻一樣，因為了解，而開啟更多生態研究，以及教育的希望。



▲山夢嫻的學生正在進行流浪貓的行為調查記錄。你可以從畫面中找到貓在哪裡嗎？（圖／作者山夢嫻提供）

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★「動物當代思潮」由台南大學吳宗憲老師召集學者及夥伴所組成。透過各種方式將涉及動保議題的「動物保護學」、政策與法律等，進行跨域討論、交互檢證。更多精彩內容，請上「動物當代思潮」臉書、「動物當代思潮論壇」網站。