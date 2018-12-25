ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

特別企劃／阿嬤看狗一眼罵「拿去送人」　現在當金孫還包小紅包

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲阿嬤看狗一眼罵「拿去送人」　現在當金孫還包小紅包。（圖／飼主林育琇提供）

▲可愛的Woody。（圖／飼主林育琇提供，下同）

文／飼主林育琇

台中市的Woody，剛滿3歲活潑的小男生。

剛滿3個月的時候帶回來的，阿嬤是個很不喜歡動物的人，所以當初養一陣子後要把Woody帶回阿嬤家時，心裡很忐忑。看到Woody的第一眼的時候，阿嬤果然說「養這個要幹嘛？」、「拿去送人。」走路時候還會故意小力的踢牠，連Woody從她身邊走過也會故意用手把牠撥開。

▲阿嬤看狗一眼罵「拿去送人」　現在當金孫還包小紅包。（圖／飼主林育琇提供）

▲阿嬤本來不喜歡Woody，現在卻把牠當金孫在疼。

但是我發現，阿嬤的眼神其實一直注意著Woody的舉動。經過帶回家幾次後，她開始願意餵牠零食，後來慢慢的接受從她身邊走過、碰觸到她、坐在她身邊、坐在她腿上、自動給牠吃零食等一連串的變化。現在阿嬤把Woody當小孫子一樣，回家也可以跟牠親親一下、過年還包小紅包給牠，覺得實在是太神奇了。

老人家其實很孤獨，但是還是能感受到毛孩的可愛並且卸下心防而接受。現在反而我們要回家，阿嬤還會特地跟Woody kiss bye呢！

▲阿嬤看狗一眼罵「拿去送人」　現在當金孫還包小紅包。（圖／飼主林育琇提供）

▲Woody：嘿嘿，計畫成功！

【特別企劃－你的家人不是你的家人...】

自從家裡出現毛小孩，你的孩子不是你的孩子／你的爸媽不是你的爸媽／你的阿公阿嬤也不是你的阿公阿嬤了？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，只要在留言處分享自己地位被毛小孩取代的故事，就有機會露出在寵物雲粉絲專頁！

內容中請寫出寵物的基本資料（名字、年齡、性別、居住地），以飼主的角度敘述家人逐漸把毛小孩寵上天的故事，字數至少150字，並附上毛孩最可愛的一張照片（須為橫圖）就有機會張貼在《ETtoday寵物雲》臉書粉專～歡迎大家一起分享自己失寵的悲慘（?）過程，散播快樂散播愛！

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

關鍵字： 特別企劃有點毛毛的阿嬤

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演技派

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

警衛電棒打死懷孕母狗棄垃圾桶　學生心碎大哭：牠從沒..

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

修車廠長大的鸚鵡！模仿「異音」口技超神　最後一句讓..

熱情柴「唉唉撒嬌」迎接回家　殺豬聲害爸被檢舉「半夜..

這家人以為養了迷你豬…等暴肥成豬才知道迷你並不存在..

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

歡樂背後…聖誕馴鹿被狠踹、餓到骨頭凸出　壓力大狂掉..

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演..

出門爬山...他牽16隻萌犬求婚 狗奴女友被包圍祝..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

貪玩小虎喵疊手手疊到度咕　網：太可愛 不玩對不起..

柴可兔斯貓-為了吃！「抱大腿」只是小事

浪浪別哭-在眾人眼中的問題毛孩　對我來說是最棒的家..

【侑敏頻道】冬季保暖好簡單！先用3招分辨兔寶會不會..

《倉鼠人》孵蛋21天！孵蛋器真的孵出小雞了？

好味小姐-【貓日常】米香跟我一起同居吧！不要趕我走..

再餵貓喝「牛奶」會出大事！　牠們難以分解乳糖易導致..

特別企劃／阿嬤看狗一眼罵「拿去送人」　現在當金孫還..

鬧鐘響兩聲靈異關掉！飼主貼出「遲到原因」崩潰　網友..

愛媽家門遭丟紙箱打開氣炸！　「我沒辦法繼續養，麻煩..

媽媽快溺水！3傻汪衝廁所抱腿大叫　飼主無奈：不會掉..

去醫院看病哄牠進門！　落寞汪敲窗「垂眼目送」媽：早..

日本嫁來台…近百歲嬤雨天也騎小50餵狗　遇偷狗賊拆..

盲貓愛玩「有聲彩球」　媽爆買100顆當聖誕禮「淹沒..

背脊突然涼涼的！2憨柴偷偷摸摸「躲門縫」：啥時放飯..

媽怒評「1星」有夠爛　店家公佈監視器…7歲兒爬貓跳..

抽菸會讓毛小孩生病！　喵星人罹口腔癌、淋巴癌風險提..

SBS歌謠大戰／KAI「Bra穿一半」左胸全露　燦..

搭車聽到自己的歌！路嘉欣超嗨跟唱：聖誕快樂～　「司..

「初步排除非洲豬瘟」　花蓮大排死豬棄置農委會：最高..

獨／情傷「車客兄」！9555抓猴坦克災損曝光　初估..

該救老婆還是媽媽？…海嘯灌入面臨「悲劇抉擇」　生還..

陸今年航天發射37次世界第一　美太空公司CEO：A..

37歲宋慧喬發狠瘦出新高度！穩坐南韓第一女神寶座

「一出場就鳥獸散」越南團153人來台152人失蹤　..

來台越南團爆史上最大脫逃事件！152人落跑「只剩下..

全台最高燒肉店！乾杯集團新品牌「和牛47」將於微風..

寵物動物熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

警衛打死孕浪犬　學生：牠沒咬人

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

修車廠長大的鸚鵡　異音口技超神

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

柴甜笑迎接爸　撒嬌聲卻像被虐待

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

駕駛進隧道　擋風玻璃映出87柴..

無法接受迷你豬暴肥　憤而棄養

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

親眼見媽被虐死怕人　牠遠遠護主

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

讀者迴響

熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

警衛打死孕浪犬　學生：牠沒咬人

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

修車廠長大的鸚鵡　異音口技超神

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

柴甜笑迎接爸　撒嬌聲卻像被虐待

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

駕駛進隧道　擋風玻璃映出87柴..

無法接受迷你豬暴肥　憤而棄養

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

親眼見媽被虐死怕人　牠遠遠護主

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

老病狗絕望等死　被領養眼神發亮

最新影片

更多

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演技派

出門爬山...他牽16隻萌犬求婚 狗奴女友被包圍祝福感動答應

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

貪玩小虎喵疊手手疊到度咕　網：太可愛 不玩對不起自己

柴可兔斯貓-為了吃！「抱大腿」只是小事

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面