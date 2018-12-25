特別企劃／阿嬤看狗一眼罵「拿去送人」　現在當金孫還包小紅包

▲可愛的Woody。（圖／飼主林育琇提供，下同）

文／飼主林育琇

台中市的Woody，剛滿3歲活潑的小男生。

剛滿3個月的時候帶回來的，阿嬤是個很不喜歡動物的人，所以當初養一陣子後要把Woody帶回阿嬤家時，心裡很忐忑。看到Woody的第一眼的時候，阿嬤果然說「養這個要幹嘛？」、「拿去送人。」走路時候還會故意小力的踢牠，連Woody從她身邊走過也會故意用手把牠撥開。

▲阿嬤本來不喜歡Woody，現在卻把牠當金孫在疼。

但是我發現，阿嬤的眼神其實一直注意著Woody的舉動。經過帶回家幾次後，她開始願意餵牠零食，後來慢慢的接受從她身邊走過、碰觸到她、坐在她身邊、坐在她腿上、自動給牠吃零食等一連串的變化。現在阿嬤把Woody當小孫子一樣，回家也可以跟牠親親一下、過年還包小紅包給牠，覺得實在是太神奇了。

老人家其實很孤獨，但是還是能感受到毛孩的可愛並且卸下心防而接受。現在反而我們要回家，阿嬤還會特地跟Woody kiss bye呢！

▲Woody：嘿嘿，計畫成功！

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