ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

阿柴「顧抓癢」玩具被偷　回神傻眼狂轉頭：剛剛明明在這

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲阿柴顧抓癢玩具被偷，轉頭找到懷疑狗生。（圖／臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供）

▲柴：奇怪！剛剛明明還在這啊！（圖／臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

台中柴柴「咕溜」叼著心愛的玩具來院子找媽媽，突然覺得下巴癢轉頭抓抓，沒想到才不到2秒的時間，回神就發現娃娃不見了，牠原地懷疑狗生，不斷轉頭狂找一度快哭出來，「傻眼柴柴」的模樣讓網友笑噴。

馬麻洪瓦特在臉書粉絲專頁「柴犬 咕溜」中分享這則影片並表示，咕溜平常最喜歡咬著娃娃要求陪玩「你丟我撿」的遊戲，當時正好咕溜把注意力轉移到抓癢上，於是靈機一動故意捉弄一下，趁不注意偷走娃娃，沒想到咕溜竟然出現這麼大的反應，她當場笑壞，直呼咕溜真的太可愛了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲阿柴顧抓癢玩具被偷，轉頭找到懷疑狗生。（圖／臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供）

▲咕溜：以後絕不輕易放下玩具了啦！

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛笑壞表示，「反應也太好笑哈哈哈」、「找娃娃的動作太可愛了！」、「剛剛在這裡的啊！明明就在這裡，剛剛咬的好好的！」、「還他啦～～他要哭了XD」、「哈哈哈主人好壞」、「太搞笑了媽媽」、「快笑死太可愛了」、「那是我的，趕快還給我。」

目前4歲的咕溜其實非常聰明聽話，只要聽到主人說「ㄆㄨㄧ、」，就會立馬把嘴裡的東西吐掉，即使是食物牠也會照做，完全不會護食，不過牠在特定的時候卻超愛裝傻，例如做錯事就會開始裝忙，甚至假裝沒聽到，瘋狂迴避媽媽眼神，心想著只要不對眼應該就沒事了，但其實家人全看在眼裡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲阿柴顧抓癢玩具被偷，轉頭找到懷疑狗生。（圖／臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供）

▲咕溜只要做錯事就會假裝聽不見。

此外，若是聽到洗澡、剪指甲的關鍵字時，咕溜也會開始假裝口渴狂喝水，或是叼著玩具要家人陪玩，甚至還會跑到門前，用前腳抓門表示想上廁所，找盡各種理由求放過，不過更讓馬麻疑惑的是，咕溜反而不怕打針，曾經有次一口氣打了三支疫苗，都打完了咕溜才突然反應過來，讓馬麻哭笑不得，「我都懷疑牠是太淡定還是神經太大條。」

▲阿柴顧抓癢玩具被偷，轉頭找到懷疑狗生。（圖／臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供）

▲汪：要洗澡還是剪指甲就別叫我了，我不會屈服的。

▲阿柴顧抓癢玩具被偷，轉頭找到懷疑狗生。（圖／臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供）

▲這年頭汪星人也要幫忙分擔家事曬棉被啊～

▼影片為臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬玩具抓癢

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

警衛電棒打死懷孕母狗棄垃圾桶　學生心碎大哭：牠從沒..

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

修車廠長大的鸚鵡！模仿「異音」口技超神　最後一句讓..

熱情柴「唉唉撒嬌」迎接回家　殺豬聲害爸被檢舉「半夜..

這家人以為養了迷你豬…等暴肥成豬才知道迷你並不存在..

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

歡樂背後…聖誕馴鹿被狠踹、餓到骨頭凸出　壓力大狂掉..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

看病不能跟！落寞汪垂眼目送　表情好奇→失望：媽早點..

曾在市場淋雨找媽媽的「恰恰」　現在幫顧中途幼貓卻沒..

女員工餵完名叫「訂單」黑汪　結果訂單狂來！闆娘：繼..

貪玩小虎喵疊手手疊到度咕　網：太可愛 不玩對不起..

柴可兔斯貓-為了吃！「抱大腿」只是小事

浪浪別哭-在眾人眼中的問題毛孩　對我來說是最棒的家..

【侑敏頻道】冬季保暖好簡單！先用3招分辨兔寶會不會..

餐桌食物→珍貴夥伴　混種「南韓第一狗」證明狗肉市場..

長期關鐵籠、全身皮膚病　跛腳貴賓被她救援「美得像娃..

遭牛頭㹴強吻啦！弟弟燦笑表情逐漸母湯　網笑：擋不住..

躺著給爸洗香香...阿金舒服到舌頭彈出　後腿空中抖..

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

阿柴「顧抓癢」玩具被偷　回神傻眼狂轉頭：剛剛明明在..

一起來萌吧！金正恩送的豐山犬產下6個寶 青瓦台P..

接零食百發百中！馬麻壞心「丟空氣」...呆萌金跳起..

神人50秒縮時蓋好「狗界帝堡」　網讚：被世界埋沒的..

從夏天等到寒冬！　忠犬米克斯零下30℃追車苦等主人

好友、女友、妹妹慘死　基努李維：與家人相伴，別無所..

細菌狂沾臉！口紅、刷具多久要換？「這期限」內要用完

A7學區宅最保值　富御捷境699萬元起買2+1房

三商美邦人壽完成增資16.95億　資本適足率預計可..

本土劇女神登台中跨年！陳子玄「下面不要穿」秒遭打槍

跟上盧秀燕！立法院也瘋玩「空氣」　蔡其昌收到一整罐

林口工人疑輕生墜18公尺骨折身亡　家屬責公司壓力過..

SBL／璞園瓊斯確定遭撤換　新洋將人選麥班達保密到..

料爆多！蘆洲創意早餐「整塊布丁、蘿蔔糕」夾進熱壓吐..

為何聖誕老人穿紅衣？　揭密原因竟和「可口可樂」有關..

寵物動物熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

親眼見媽被虐死怕人　牠遠遠護主

超萌鬆獅犬長得像熊　卻被偷走了

特／嬤曾嗆送人　現在把汪當金孫

鬧鐘老被關！飼主貼遲到原因網跪..

慢熟喵幫顧中途幼貓　卻沒人領養

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車..

白目女炫耀餵熊　把手伸進籠內遭..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

一直跳！黃金獵犬媽對抗9隻幼犬

捕到野生巨龍蝦！船長秒丟回海裡

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

讀者迴響

熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

親眼見媽被虐死怕人　牠遠遠護主

超萌鬆獅犬長得像熊　卻被偷走了

特／嬤曾嗆送人　現在把汪當金孫

鬧鐘老被關！飼主貼遲到原因網跪..

慢熟喵幫顧中途幼貓　卻沒人領養

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車..

白目女炫耀餵熊　把手伸進籠內遭..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

一直跳！黃金獵犬媽對抗9隻幼犬

捕到野生巨龍蝦！船長秒丟回海裡

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

讓我們一起看見「所有動物的臉」..

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

看病不能跟！落寞汪垂眼目送　表情好奇→失望：媽早點回來

曾在市場淋雨找媽媽的「恰恰」　現在幫顧中途幼貓卻沒人領養

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面