阿柴「顧抓癢」玩具被偷　回神傻眼狂轉頭：剛剛明明在這

▲柴：奇怪！剛剛明明還在這啊！（圖／臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

台中柴柴「咕溜」叼著心愛的玩具來院子找媽媽，突然覺得下巴癢轉頭抓抓，沒想到才不到2秒的時間，回神就發現娃娃不見了，牠原地懷疑狗生，不斷轉頭狂找一度快哭出來，「傻眼柴柴」的模樣讓網友笑噴。

馬麻洪瓦特在臉書粉絲專頁「柴犬 咕溜」中分享這則影片並表示，咕溜平常最喜歡咬著娃娃要求陪玩「你丟我撿」的遊戲，當時正好咕溜把注意力轉移到抓癢上，於是靈機一動故意捉弄一下，趁不注意偷走娃娃，沒想到咕溜竟然出現這麼大的反應，她當場笑壞，直呼咕溜真的太可愛了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲咕溜：以後絕不輕易放下玩具了啦！

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛笑壞表示，「反應也太好笑哈哈哈」、「找娃娃的動作太可愛了！」、「剛剛在這裡的啊！明明就在這裡，剛剛咬的好好的！」、「還他啦～～他要哭了XD」、「哈哈哈主人好壞」、「太搞笑了媽媽」、「快笑死太可愛了」、「那是我的，趕快還給我。」

目前4歲的咕溜其實非常聰明聽話，只要聽到主人說「ㄆㄨㄧ、」，就會立馬把嘴裡的東西吐掉，即使是食物牠也會照做，完全不會護食，不過牠在特定的時候卻超愛裝傻，例如做錯事就會開始裝忙，甚至假裝沒聽到，瘋狂迴避媽媽眼神，心想著只要不對眼應該就沒事了，但其實家人全看在眼裡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲咕溜只要做錯事就會假裝聽不見。

此外，若是聽到洗澡、剪指甲的關鍵字時，咕溜也會開始假裝口渴狂喝水，或是叼著玩具要家人陪玩，甚至還會跑到門前，用前腳抓門表示想上廁所，找盡各種理由求放過，不過更讓馬麻疑惑的是，咕溜反而不怕打針，曾經有次一口氣打了三支疫苗，都打完了咕溜才突然反應過來，讓馬麻哭笑不得，「我都懷疑牠是太淡定還是神經太大條。」

▲汪：要洗澡還是剪指甲就別叫我了，我不會屈服的。

▲這年頭汪星人也要幫忙分擔家事曬棉被啊～

▼影片為臉書粉專「柴犬 咕溜」授權提供

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