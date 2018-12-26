肉食主義柴「改吃素」？　偷紅蘿蔔躲房間狂啃媽傻眼

▲老欸啊～今仔日呷菜喔。（圖／臉書粉專「柴犬瑪莉與安安弟弟 成長日記」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

這柴是不是吃錯什麼藥了？住在台北的阿柴「瑪莉」一向超愛吃肉肉，沒想到這天牠卻突然跑到廚房偷走一根生紅蘿蔔，躲到房間獨自狂啃，媽媽看了超傻眼，趕緊拍下這歷史性的一刻，並滿頭問號PO文表示，「什麼時候改吃素了媽媽我都不知道XD。」

馬麻在臉書粉絲專頁「柴犬瑪莉與安安弟弟 成長日記」分享了這則影片並表示，當天買了紅蘿蔔和高麗菜放在廚房地上，準備要煮菜時卻發現紅蘿蔔不見了，於是找到房間竟驚見瑪莉正在大啃紅蘿蔔，媽媽看了差點笑暈在地，平時愛肉成痴的毛孩怎麼會改吃素了，讓家人驚呼連連。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲夢裡有好多好多肉，吃到好怕！

▲瑪莉沒事就愛啃樹葉當零食。

此外媽媽還透露，瑪莉小時候曾吃過好事多的生菜，偶爾出門也會好奇啃樹葉，但平常沒有特別喜歡吃蔬菜，這是牠第一次吃到紅蘿蔔，也不知道是什麼致命吸引力，讓牠餓到把紅蘿蔔偷走狂啃，無論馬麻怎麼想就是找不到合理的理由，但如果把紅蘿蔔和肉肉放一起，牠仍然會選擇她此生最愛的肉肉。

無厘頭的瑪莉愛吃又潔癖，曾經有夜市老闆送了牠一根豬大骨，沒想到牠卻因為不想沾手而一直叼著，要求家人必須幫牠用手拿著，牠才願意享用，根本就是小少爺無誤！另外，瑪莉還是個超級「球痴」，只要出門在外看到球類，牠都會占為己有，就算家裡已經有兩桶球，牠仍然覺得別人家的比較好玩，因此只要一到寵物公園，別人家的狗狗就會馬上把球收起來，看到瑪莉像看到鬼一樣。

▲柴：媽～你不怕髒你幫我拿著啦～

▲愛吃的瑪莉超有潔癖。

影片上傳至臉書後，許多柴友看了紛紛笑壞表示，「這比較健康」、「多吃紅蘿蔔眼睛才會亮晶晶啊」、「超級可愛的啃的很認真」、「好療癒的聲音」、「好棒喔，我家的根本無肉不歡」、「太搞笑了啦～」、「感覺這根紅蘿蔔特別好吃」、「大支潔牙骨」、「我家還會偷吃苦瓜及茄子。」、「某角度有點像兔兔」、「很省錢又健康的零食」。

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▲活潑無厘頭的瑪莉總讓家人樂開懷。

▼影片為臉書粉專「柴犬瑪莉與安安弟弟 成長日記」授權提供

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