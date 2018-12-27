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來～歐告握手給肉肉！　資優柴「狂伸手」遭媽拒：我會我會

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▲媽狂喊握手，柴柴誤會狂伸遭拒。（圖／網友莊維尼授權提供）

▲柴：媽媽妳不是說要握手嗎！握了又不要。（圖／網友莊維尼授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

說好的握手就給肉肉呢？住在台北的阿柴「小葵」，這天和歐告妹妹「靜香」一起享用點心時間，媽咪為了訓練僅8個月大的靜香，於是在牠面前伸出手，並示意要牠做出握手動作，沒想到這時小葵竟誤以為媽咪是在跟自己說話，所以瘋狂伸手疊在媽咪手上，不過卻因為主角不是牠而一再被忽視，無奈的心情全寫在臉上。

影片中可以看到，媽咪為了訓練靜香握手的小才藝，努力地在牠面前喊著，並伸出手希望汪汪能夠趕快理解語意，但是天真的靜香卻一臉狐疑地坐在原地不動，完全看不懂家人們到底在做什麼，這時一旁的小葵盯著肉上前湊熱鬧，每當媽咪伸手牠就興奮地疊上柴手，只求媽咪能夠趕快給出獎勵，但卻頻頻被拒絕，只能無奈地看著黑狗妹妹呆坐原地。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲媽狂喊握手，柴柴誤會狂伸遭拒。（圖／網友莊維尼授權提供）

▲汪：本柴以後都不跟你握手了啦哼！

媽媽莊維尼表示，靜香是弟弟的毛孩，是隻親人、顧家卻又愛搗蛋的台灣土狗，可能是因為平常沒有訓練的關係，所以靜香的反應會稍微慢一點；而小葵則是從小就會依照家人的指導學習，因此只要聽到相關指令，牠就能馬上做出對應的動作和要求，兩汪反差的應對意外成亮點，促成了如此療癒逗趣的畫面。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，許多網友們紛紛笑壞表示，「老師在問同學問題，資優生一直舉手要搶答XD」、「我只看到小黑黑人問號」、「沒看過那麼熱情握手的柴」、「啊我就握手了啊」、「兩隻都好可愛～」、「黑：我就不會ㄇㄟ～一直叫人家握手」、「柴好聰明喔，小黑也很努力學」、「柴有握手要給獎勵這樣小黑才學得會握手＝獎勵」、「總覺得別人的柴柴都好乖...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲媽狂喊握手，柴柴誤會狂伸遭拒。（圖／網友莊維尼授權提供）

▲靜香從小比較少被要求做指令，因此反應較慢。

▲媽狂喊握手，柴柴誤會狂伸遭拒。（圖／網友莊維尼授權提供）

▲「本柴會的可不只握手呢！」

▼影片為網友莊維尼授權提供

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關鍵字： 柴犬台灣土狗握手零食

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