喵聽「ㄅㄧㄤˋ」一聲　坐下迷惘後「哀嚎」倒地：這樣裝死有像？

▲貓咪裝死演技超逼真。（影／網友鄭榆瀞授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

別人的貓就是不會讓人失望！台北市喵皇「李鐘碩（碩碩）」，喵如其名非常會演戲，這天一聽到飼主對牠「ㄅㄧㄤˋ」一聲，先是坐下思考喵生，接著直直地往旁邊倒下，摔倒同時還哀嚎了一下，超自然演技笑翻不少網友，也有人稱碩碩是「金喵影帝」。

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▲媽咪是韓國演員李鐘碩忠實粉絲，因此以他的名字為喵命名。

飼主鄭小姐將這段影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，從畫面中可以看到，碩碩原本站得相當直挺，卻沒想到被奴才「ㄅㄧㄤˋ」了，敬業的喵皇開始發揮演技，牠先坐著表現出中槍後受到的衝擊，接著哀嚎一聲往旁邊倒下，落地時還發出紮實巨響，自然的演技讓人差點信以為真。鄭小姐受訪時表示，訓練大約花了一天的時間，教學方法是「需要一隻愛吃的貓跟零食」。

▲碩碩原本是浪浪，被媽咪帶回家中開始幸福喵生。

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碩碩演戲影片上傳後，立刻引來不少網友按讚，也有影迷們留言，「別人的貓都多才多藝」、「還會自己配音哀嚎聲」、「演技自然，爐火純青」、「紮紮實實地摔下去！」、「為了罐罐...綜藝摔一定要會」、「這年頭為了討生活不容易...」、「喵界的明日之星」、「戲很多！」。

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