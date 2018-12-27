迷你換牙柴直盯電腦　學習「認識牙齒」看到歪頭：好難

▲這位小朋友看起來是有看沒有懂XD。（圖／網友Amber Poppy Chu授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

媽媽這課超出範圍了啦！新北林口3個月大的小小柴「Pocky」是個超級電視兒童，這天馬麻為了讓毛孩更認識自己換牙的過程，於是打開了乳牙與恆齒的教學影片讓Pocky學習，沒想到汪汪不但認真觀看，甚至一度看到歪頭，彷彿真的覺得影片裡的概念太難了，還偷偷回頭向媽咪求救。

馬麻Amber Poppy Chu笑說，Pocky是個電視汪童，通常只要沒事就會播卡通給毛孩看，每當她打開電腦播放影片，Pocky就會乖乖坐下靜靜地欣賞，若是牠有興趣的，就會在原地坐個幾分鐘，但是如果是牠不喜歡的影片類型，就會馬上走掉，媽媽曾經播過真實人物專訪給牠看，果不其然牠直接轉頭就走，最愛的仍是卡通系列，完全是個小朋友啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲看個電視要不要這麼舒適啦～工讀生可以出來囉！

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，許多網友看了紛紛被Pocky的萌樣融化，「反應太可愛了啦」、「歪頭好可愛喔」、「牠好像看的懂ㄝ」、「好認真唷！要給罐罐獎勵啦！」、「好可愛一直歪頭！」、「現在當毛孩子什麼都要學習」、「萌慘了」、「怎麼這麼可愛啦」、「有在聽，但是是鴨子...超古錐」。

Pocky就像個孩子一樣，一舉一動都能看出牠的天真思想，平常最喜歡和牠的小獅子娃娃辛巴玩耍，甚至連上廁所都必須隨身攜帶玩具才尿得出來，不僅如此，牠還很喜歡故意捉弄家裡的貴賓姐姐，追著對方尾巴狂跑，還搶人家玩具，害得姐姐因此有了心裡陰影，就連一張合照也不肯跟妹妹拍，天差地別的個性讓牠們無法與彼此玩在一起。

▲Pocky連上廁所也硬要帶著玩具。

▲柴：馬麻我要看佩佩豬啦...

此外，媽媽還提到，其實Pocky是個小破壞狂，常常趁家人不在時拆東拆西，雖然體型小，卻力大無窮，曾經差點把圍欄拆了，讓馬麻看了超傻眼，「連我要搬都很吃力，竟然被牠弄倒。」因此家人若不在場就一定會把電腦等貴重物品收好，不會讓他有機會碰到，也會將牠暫時放置於圍欄裡面，免得當家人回家時，發現連門都被吃了。

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▲迷你的Pocky竟然氣力大到能夠拆開圍欄。

▼影片為網友Amber Poppy Chu授權提供

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