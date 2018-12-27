汪接飛盤暴衝跳躍...下秒淡定臉「預備撞擊」　網笑：表情超經典

▲狗狗看到主人丟的飛盤，趕緊衝上前要叼住。（圖／翻攝自抖音APP用戶「119130953」）



寵物小組／綜合報導

遇到這狀況想躲也躲不了阿！抖音APP用戶「119130953」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位飼主這天趁著天氣好，帶著愛犬一同外出遊玩，結果在玩丟飛盤的遊戲時，狗狗瞬間暴衝跳躍要去咬飛盤，沒想到卻直直撞上一旁在拍攝影片的家人，許多網友看完都紛紛直呼，「表情超經典」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專《最愛米克斯》在10日轉貼這段視頻並註解，「生平第一次被狗狗迎面撞上....」。畫面中可以看到，當主人把飛盤拋出去後，米白色的狗狗一看到，立刻衝著要去接，並且跳得超高；只見牠嘴巴張超開，不過還是沒有接到飛盤，反而正面撞上前方正在攝影的家人。

▲沒想到卻意外撞到了「障礙物」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「119130953」）



影片中，狗狗即將要撞上鏡頭時，雙眼張大、耳朵立起來，全身精壯的肌肉也一覽無遺，不過最引人注目的是牠那張極為淡定的表情。在慢動作的拍攝模式下，汪星人就彷彿是飛行在半空中，只是不知道如何躲避前方的「障礙物」，就乾脆淡定的給它撞上去；果然下秒鏡頭劇烈晃動，整個摔到地板上。

可愛又逗趣的影片很快就被網友們轉貼到各個寵物社團，許多網友看完都哈哈大笑的說，「臉也太好笑XD」、「狗狗一臉平靜」、「這可以入圍十大經典了！」、「有一種飄飄然的fu～」、「接住我阿！」、「笑到我下巴好酸」、「好珍貴的畫面喔」、「感覺在空中有拉桿一下，續航力不錯喔！」、「汪：糟糕，煞不出惹」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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