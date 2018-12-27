挑戰畫海參貓！男友下體「神來一勾」　媽媽問號：是海獅？

▲嘎逼：奴才真變態...一天到晚只想畫我。（圖／粉專三胖屋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

喵星人奇形怪狀，畫什麼形狀都適合！新北市蘆洲區一隻7歲大的咖啡色美短貓「嘎逼」，喜歡躺在客廳地板上發呆，舒爽地整隻變成「一條海參」？！媽媽曾于真靈機一動，跟男友一起比賽畫海參，怎料到男友一畫完，立刻甘拜下風，因為底部畫得好傳神。

圖片中，爸爸用簡單的線條勾勒出嘎逼，隨著筆中粗細有致，到底部的兩腿之間時，一個彎彎一勾，把嘎逼的小尾巴畫出來，一隻肥肥的海參貓就此出爐。

▲爸爸畫得相當傳神。



媽媽笑說，「因為嘎逼橢圓形的身材看起來好像海參...突然開始跟男友比賽畫畫，結果男友畫的『那神來一筆』的尾巴超寫實，莫名有喜感啊～還有點像台灣...？或是海獅？XD」

▲爸爸畫的VS媽媽畫的。



嘎逼是隻愛撒嬌的小貓，平常回話喜歡答「嗯？」或「啊？」，不像平常的小貓一樣貓貓叫，同時也是一隻「超級貪吃鬼」。媽媽說，「只要是吃的牠都會偷吃，甚至吃晚餐時，拿著筷子叫牠，牠就立馬衝過來，以為要給牠吃。然後三隻胖貓吃飯的時候，牠會默默等大家吃完，吃完再去幫大家洗碗...哈哈」

▲全身圓滾滾的嘎逼，小時候常被鄰居阿姨誤認為「懷孕貓咪」。

媽媽也提到，「還有另外一點是，如果嘎逼堅持要玩到某樣東西，會很任性的使壞。例如把杯子潑到地上，或一定要偷走某個瓶蓋之類的...。」；種種哭笑不得的行徑天天在家上演，不過也增添了許多趣味性。

▲嘎逼是爸爸在軍中收編的小貓，當時是在「水裡」撈到的！

貓友看完嘎逼的海參照，紛紛在底下留言，「神來一筆的尾巴哈哈」、「這是地圖吧？」、「畫的超好」、「想說這隻貓怎麼有大gg」、「100分」、「是台灣地圖耶」、「台灣貓」、「很傳神」。

更多精彩影片：