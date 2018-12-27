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「獨腳汪」爬地板找媽討摸　結局讓網友崩潰：還我眼淚！

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「獨腳汪」找媽討摸，真相網崩潰！（圖／Instagram用戶「beautyyyyyydog」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪星人「Beauty」平常沒事就會在家「演戲」。（圖／Instagram用戶「beautyyyyyydog」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

逛夜市時看到有些裝殘障的演員，真讓人看了傻眼貓咪，不過最近也有一隻毛孩居然會這項才能。住在台中的米克斯「Beauty（美麗）」這天看到馬麻從廁所出來，就彷彿「如隔三秋」一樣，趴在地板上裝出獨腳的樣子，邊搖尾巴邊匍匐前進，讓看完影片的網友們直呼，「還我眼淚！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，Beauty一看到馬麻就趴在地板上，坐姿看起來快翻肚又好像沒有，讓人不大能理解；只見牠開著飛機耳、尾巴狂甩，緩緩地爬到馬麻的面前要討摸摸，等到牠終於碰到馬麻的手時，居然一秒站起來，並且快速地轉身跑開現場，也難怪馬麻會淡定的說，「可以好好走路嗎...」。

「獨腳汪」找媽討摸，真相網崩潰！（圖／Instagram用戶「beautyyyyyydog」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：嘿嘿....聽說最近我上新聞了～

「獨腳汪」找媽討摸，真相網崩潰！（圖／Instagram用戶「beautyyyyyydog」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的Beauty是從收容所救出來的狗狗。

目前一歲多的Beauty是位漂亮的米克斯小女生，是陳圓當初從收容所領養來的，個性一開始非常怕人，看到男生靠近甚至會露出牙齒，但是對於熟人就非常的黏。馬麻表示，「當初Beauty看到我也是直接翻肚然後夾尾巴哈哈哈哈！不然就是像影片那樣，一邊想翻肚摸摸，一邊又想靠近。」

幾乎只要馬麻叫Beauty過來，牠就會呈現像影片中那樣的行為，不過有時也會有例外，有次Beauty明明聽到馬麻的呼喊，但卻說什麼都不肯過去，直接在原地趴下黏地板，開飛機耳、尾巴不停地甩，可愛的模樣就彷彿在說，「這次換你過來了～」

「獨腳汪」找媽討摸，真相網崩潰！（圖／Instagram用戶「beautyyyyyydog」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Beauty的右前肢有道美麗的「刺青」。

「獨腳汪」找媽討摸，真相網崩潰！（圖／Instagram用戶「beautyyyyyydog」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Beauty非常喜歡貓咪。

馬麻將愛犬演戲的影片分享到臉書寵物社團後，吸引上百位狗友們觀看，許多人看完紛紛在底下留言說，「騙人家眼淚喔！」、「我還以為牠被虐待...把我眼淚還來」、「快帶去夜市呀！說不定可以騙罐罐」、「剛看的前幾秒差點掉眼淚」、「還以為牠受傷了，害我好難過！」

不過也有人笑說，「怎可以那麼可愛」、「我比別人卡認真我比別人卡打拼！」、「 484做了什麼不該做的」；當有人問說，「為甚麼狗狗會這樣？」馬麻也對此表示，「我也不太理解，大概是想早點被摸到肚肚吧哈哈哈哈！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 米克斯狗狗汪星人獨腳汪演戲

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