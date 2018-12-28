貓版八公堅持守在醫院門口…就為等待離世的主人　颳風下雨趕不走

▲Tenny被拍下在醫院門口守候的畫面，令人心酸。（圖／翻攝自Facebook／Felines）

寵物小組／綜合報導

日本忠犬八公的故事膾炙人口，狗狗每天到東京澀谷站，等待因意外而死的主人歸來，一等就是10年，但卻再也等不到心愛的身影，而在義大利小鎮Oderzo，也有一隻忠貓，同樣等著再也不會回來的主人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這隻灰色虎斑貓咪名叫Tenny，牠的主人在去年秋天住進了醫院，牠隨著救護車跟到醫院門口，但主人不會回來了，就這樣在醫院病逝，Tenny並不知道，每天都會到醫院門口等待，風雨無阻。

▲Tenny每天就這樣子趴在門口癡癡望著主人離去的方向。



旁觀的路人看著Tenny的身影非常感動，擔心牠生病著涼，為牠準備貓窩，還有人給牠水和食物，甚至還有人想帶牠回家，但忠心的Tenny非常固執，趁著新主人沒注意時，又跑回了醫院門口，已經好幾個月了，沒有任何人能夠回應牠的等待。

儘管在一般人印象中，貓咪都是自私而無情的生物，但Tenny的故事告訴我們貓咪也會認主人，也懂得知恩圖報，只是這個故事至今還無法等到完美的結局。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Tenny的故事證實了貓咪也有忠心的一面。