打哈欠會傳染！小屁柴狂學爸「張嘴哈氣」　最後真的睏了

▲柴柴模仿爸爸打哈欠。（圖／翻攝自IG@ixaboogle，下同）
寵物小組／綜合報導
就喜歡和爸爸一樣！美國這隻柴柴「Yumin」每當看到把拔打哈欠就會故意想學，這天爸爸將牠抱入懷裡，在牠面前打了一個大哈欠，沒想到Yumin就像是被傳染一樣，也張開嘴巴吐舌，並深深吐了一口氣，父女倆一來一往輪流打哈欠的模樣超逗趣，而淘氣的毛孩最後也似乎真的睏了，眼皮越來越沉重。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
美國IG@ixaboogle經常分享家中4柴的日常，其中排行老三的Yumin是個「爹控」，總是喜歡塞進把拔的懷裡瘋狂撒嬌，不論爸爸怎麼玩弄牠的臉頰肉依然非常開心，而「打哈欠」就像是牠們的共通語言，Yumin只要看到把拔打哈欠，就會努力張開嘴巴回覆，但有時候打不出來的模樣真的十分可愛呢！
影片上傳至IG後，網友們看了紛紛被萌翻表示，「太可愛了吧」、「父女情深」、「喜歡捉弄爸爸～～」、「學人柴」、「你做什麼我就做什麼」、「好可愛喔柴柴」、「把拔也很故意XDD」、「被抱起來的瞬間融化～」、「柴硬要學爸爸哈哈哈」、「必須抱緊處理啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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