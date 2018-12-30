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蜥蜴照鏡看到「雙胞胎」　激動到全身抖：臭小子給我出來

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▲鬃獅蜥被鏡裡的自己嚇壞超氣。（圖／翻攝自IG@babyshenron）

▲鬃獅蜥：出來啊臭卒仔！（圖／翻攝自IG@babyshenron，下同）

寵物小組／綜合報導

對面的別再學我了好嗎！法國這隻無厘頭的鬃獅蜥「Shenron」，這天在家中到處閒晃，走著走著不小心照到鏡子的牠，卻突然像發瘋一樣，對著鏡子裡的自己崩潰發狂，只見牠先是嚇到全身抖，接著走近向這個「雙胞胎」挑釁，彷彿很不滿對方不斷模仿自己的一舉一動，站在鏡子前僵持不下。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

法國IG@babyshenron經常分享這隻鬃獅蜥的日常生活，Shenron就像是個好奇寶寶，總喜歡在家中四處探險，而主人也給牠十足的自由能夠任意攀爬。每當牠看到鏡裡的自己，就好像以為對方是另一個個體一樣，總表現出氣噗噗的樣子，憤怒地用手狂拍鏡子，要牠別再模仿了，一臉超派的表情說著，「臭子小出來單挑啊！」

影片上傳至IG後，網友們看了全都笑壞表示，「哈哈哈哈笑死」、「太可愛了吧」、「原來蜥蜴也會討厭被模仿」、「你是誰給我出來！」、「超森氣」、「好像小朋友」、「不准來我家跟我搶媽咪」、「被自己嚇屎」、「不敢相信自己的眼睛」、「戲精啊那個嚇到的樣子」、「好可愛想養～～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 鬃獅蜥蜥蜴鏡子雙胞胎

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