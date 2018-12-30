ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

垂耳兔睡夢中屁屁一抖 　6顆「渾圓黑珍珠」線斷落玉盤

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼垂耳兔睡覺屁屁一抖「線斷」6顆珍珠「落玉盤」網：太療癒（圖／翻攝自Instagram帳號「lopmama._.10」） 

▲荷蘭垂耳兔Lop「嗯嗯」的模樣超療癒。（圖／翻攝自Instagram帳號「lopmama._.10」，下同。）

寵物小組／綜合報導

日本東京的荷蘭垂耳兔Lop（ロップ）是個溫馴乖巧的4歲小男孩，牠平常最喜歡在家裡蹬著後腿蹦蹦跳跳，但同時也是隻超級「愛睏蟲」，甚至有個超強「絕技」，可以一邊睡覺一邊「嗯嗯」，一顆顆大便滾落的模樣，粉絲形容「真是太療癒了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，Lop像條鬆軟的吐司躺在軟墊上睡覺，雖然全身都放鬆，屁屁卻沒有閒下來，小巧圓渾的便便就這樣「噗嚕噗嚕」地滾了下來，就像是一條黑色珍珠項鍊被扯斷了線，讓珠寶咚咚咚地「大珠小珠落玉盤」。這隻小兔兔似乎正在作夢，途中還抖動好幾下，沒過多久又變回「嗯嗯製造機」。

媽咪將影片分享到Instagram並表示「這個畫面真是太可愛，好想把大便做成項鍊！」又笑說自己「好像有點怪怪的」。但是，許多網友也覺得Lop嗯嗯真是太療癒，紛紛留言，「牠很健康喔！」、「這是黑色珍珠吧！」、「滿地粉圓XD」也有飼主分享經驗，「我家的還會邊跑邊拉耶！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB


 ▼更多精采影音

關鍵字： 日韓風荷蘭垂耳兔大便

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／不知自己被丟棄...忠犬坐守原地等半年　網淚推..

姐姐上海出差！　柴柴視訊眼角泛淚…對螢幕「嚶嚶叫」..

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

影／馬拉松最萌亮點！歐告陪爸「燦笑跑全馬」　跑友搶..

鬆獅犬排隊等上車…　聽司機一句話眼角泛淚落寞走回去

剛出獸醫院…她低頭看機車踏板「啊我的狗咧？」　轉頭..

彼得兔真實版！主人親手製作全身行頭　兔寶帥翻整個I..

影／貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好..

14歲汪剩2顆牙還患心絲蟲　主人感恩節後丟掉…還要..

養出公主病汪！老爸按摩拿起肉球狂吸：拿罐罐結帳有濕..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

螢光棒甩起來!汪汪要嗨翻全場!

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」..

天堂VS地獄 歐告大啖零食　米克斯當雕像網笑：當機..

吃飯咬「奶嘴」再出新招　奴才腿當彈跳板變噴射貓咪

奴才回家喵皇「高規格」迎接　雙手抱腳黏TT網笑：熱..

失智柴吃藥苦到蹭腳、流口水　飼主：媽媽跟我聊到牠的..

奴才老爸窒息式親親100下　喵喵無奈傻眼：救貓喔X..

「能讓我嚐一口嗎？」喵星人伸手討食　見媽殺氣眼神秒..

垂耳兔睡夢中屁屁一抖 　6顆「渾圓黑珍珠」線斷落玉..

天生僅2.5隻腳！米克斯小豹→樂天跳跳狗　媽：牠超..

呆萌4法鬥「十字陣型」　「喇舌」超陶醉：嘴邊肉好吃

新加坡「水獺」萌到出限量周邊！　可愛背後竟藏滿滿洋..

孤僻黑狗骨折「後腿肥3倍」　送醫磨蹭胸膛變愛笑「撒..

洗完澡等吹乾...虎斑喵化身「土撥鼠」　瞇眼無奈：..

「愛狗比愛我多！」　律師怒抓妻子愛犬從2樓陽台扔出..

開門見3聖上站挺迎接　「暗黑真相」5千人笑歪：內賊..

「汪界舞后」躺媽懷中露性感小肚　「扭腰吐舌」手放頭..

被質疑專業、批評「沒外表憑什麼紅」　學姐黃瀞瑩：還..

福特「第4代Focus」半年狂賣42100輛！橫掃..

離婚1個月！外遇妻哭求前夫「幫我報仇」　結局超療癒..

3胞胎中2個小孩「死腹中」！母悲痛「繼續懷孕」　只..

媽買迪士尼動畫回家一播變「大法師」　店家：就退38..

喊陳菊該查網讚真男人　王世堅尷尬笑：呵呵我怕他們失..

冬天必備「抓毛絨」單品！不只IU，就連泫雅男友E'..

香港「幸福堂」告台灣總部侵權　法官「一句話」秒打臉

蔣勁夫家暴被釋放！　曝光「日本拘留所生活」

麥當勞「銅板早餐」狂撈25%年營收！　小資族最愛3..

寵物動物熱門新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

陪爸跑全馬　2汪跟隊伍燦笑奔走

80KG高加索「靜音模式」討肉..

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

11浪貓霸占停車場　只睡粉色跑..

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

貓咪賣力跳舞　網笑：後方男子好..

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

雞逃出雞舍和12貓生活竟學會這..

老爸養出公主病汪　按摩邊吸肉球

貓「草香上癮」　兔寶被吸超傻眼

讀者迴響

熱門新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶..

陪爸跑全馬　2汪跟隊伍燦笑奔走

80KG高加索「靜音模式」討肉..

彼得兔真實版！主人親手製作全身..

11浪貓霸占停車場　只睡粉色跑..

鬆獅排隊上車　司機一句話讓牠Q..

低頭看踏板「狗咧？」轉頭傻爆眼

貓咪賣力跳舞　網笑：後方男子好..

柴臉狐狸闖民宅　猛抓門笑翻屋主

雞逃出雞舍和12貓生活竟學會這..

老爸養出公主病汪　按摩邊吸肉球

貓「草香上癮」　兔寶被吸超傻眼

14歲汪感恩節後被丟　主人還要..

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

螢光棒甩起來!汪汪要嗨翻全場!

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面