垂耳兔睡夢中屁屁一抖 　6顆「渾圓黑珍珠」線斷落玉盤

▲荷蘭垂耳兔Lop「嗯嗯」的模樣超療癒。（圖／翻攝自Instagram帳號「lopmama._.10」，下同。）

寵物小組／綜合報導

日本東京的荷蘭垂耳兔Lop（ロップ）是個溫馴乖巧的4歲小男孩，牠平常最喜歡在家裡蹬著後腿蹦蹦跳跳，但同時也是隻超級「愛睏蟲」，甚至有個超強「絕技」，可以一邊睡覺一邊「嗯嗯」，一顆顆大便滾落的模樣，粉絲形容「真是太療癒了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，Lop像條鬆軟的吐司躺在軟墊上睡覺，雖然全身都放鬆，屁屁卻沒有閒下來，小巧圓渾的便便就這樣「噗嚕噗嚕」地滾了下來，就像是一條黑色珍珠項鍊被扯斷了線，讓珠寶咚咚咚地「大珠小珠落玉盤」。這隻小兔兔似乎正在作夢，途中還抖動好幾下，沒過多久又變回「嗯嗯製造機」。

在 Instagram 查看這則貼文 Lop mama（@lopmama._.10）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 6 日 上午 6:03 張貼

媽咪將影片分享到Instagram並表示「這個畫面真是太可愛，好想把大便做成項鍊！」又笑說自己「好像有點怪怪的」。但是，許多網友也覺得Lop嗯嗯真是太療癒，紛紛留言，「牠很健康喔！」、「這是黑色珍珠吧！」、「滿地粉圓XD」也有飼主分享經驗，「我家的還會邊跑邊拉耶！」

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在 Instagram 查看這則貼文 Lop mama（@lopmama._.10）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 27 日 下午 6:18 張貼



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