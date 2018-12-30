披著羊毛的豬？　蘇格蘭莊園驚見「匈牙利綿羊豬」…捲Q如小熊

▲匈牙利異種「綿羊豬」。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

有看過一隻豬身上卻披著羊毛嗎？據英國《每日郵報》報導，英格蘭一座莊園竟出現異種「羊毛豬」，身上佈滿捲毛，且多到遮住眼睛，遠看像是一隻小熊，但牠的真名卻是匈牙利綿羊豬（Hungarian mangalitza pig）。

報導指出，這種綿羊豬生活在蘇格蘭比尤利（Beauly）附近的莊園，有別其他品種的豬，身上擁有可以抵禦寒風、蘇格蘭冬天的羊毛。綿羊豬的飼主Jim Mann表示，他經營樺樹漿生意，因此可以利用綿羊豬吃掉園內的蕨類植物；他補充道，「當他們第一次看見牠（綿羊豬）時都很驚訝，從遠方看起來真的像是綿羊。」

匈牙利綿羊豬誕生於1833年，由匈牙利品種豬和歐洲野豬品種結合塞爾維亞Šumadija品種雜交而來。綿羊豬也有三種顏色品種，分為麻色、燕腹和紅色，其中麻色曼加利察豬就是麻色；燕腹（原為麻色曼加利察豬與已經滅絕的黑色曼加利察豬雜交而成）的腹部為麻色而蹄部和身體為黑色；紅色曼加利察豬（麻色曼加利察豬與Szalonta雜交而成）則為生薑色。匈牙利特有綿羊豬因天生脂肪多瘦肉少，當地人對油需求量也不多，逐漸被現代品種取代，目前被列為稀有品種。

▼匈牙利綿羊豬毛多到也像一隻熊。（圖／翻攝自維基百科）



