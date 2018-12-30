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「汪界舞后」躺媽懷中露性感小肚　「扭腰吐舌」手放頭上萌翻！

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▲金幼幼扭腰擺臀跳舞。（圖／翻攝自Instagram@iam.pepper）

▲汪汪露出性感小肚扭腰跳舞。（圖／翻攝自Instagram@iam.pepper）

寵物小組／綜合報導

汪汪也想進軍韓國演藝圈？國外金幼幼Robin這天被人抱在腿上，接著開始練習「跳舞」，只見牠手高高舉起放在臉旁，露出性感肚肚開始扭腰，就連表情也不馬虎，吐舌燦笑吸引觀眾目光。飼主將這段跳舞影片上傳至IG「@iam.pepper」，成功吸引不少粉絲觀看。

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從影片中可以看到，Robin躺在飼主懷中，露出性感小肚子，由主人幫助開始跳起舞來，只見汪汪隨著音樂扭腰，手手放在頭上讓大家看見可愛的肉球，搭配韓國女團的歌曲，跳出專屬狗狗的舞步，再加上阿金招牌燦笑，想成為「狗界舞后」肯定沒問題！這段影片被上傳到網路後，不到12小時就吸引5000多人按讚，可見這位小舞后圈粉能力非常厲害。

▲金幼幼扭腰擺臀跳舞。（圖／翻攝自Instagram@iam.pepper）

▲金幼幼超級會賣萌。（圖／翻攝自Instagram@iam.pepper）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

IG「@iam.pepper」時常分享家中狗狗的生活，Robin目前才2個月大，像隻娃娃一樣十分可愛，也時常露出呆萌的表情，和親生媽媽Perrer一起生活，也因此向汪媽咪學習不少「搗蛋技巧」，例如把聖誕樹的葉子咬下來玩，或者合力把一隻玩偶給咬壞，最近聖誕節時也一起「暴力」拆禮物，給家中帶來不少歡樂與溫馨。

▲金幼幼扭腰擺臀跳舞。（圖／翻攝自Instagram@iam.pepper）

▲Robin和媽媽一起把娃娃咬壞。（圖／翻攝自Instagram@iam.pepper）

▼影片取自IG@iam.pepper：

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關鍵字： 狗狗黃金獵犬跳舞明星舞后賣萌

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