浪咪感染「貓瘟」躺樹叢存活率20% 　他「一句話」奇蹟發生了

▲浪喵染貓瘟存活率僅20%，飼主一句話讓牠撐過大病。（圖／飼主黃先生授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

一句話，讓一隻貓咪知道有人疼愛，助牠拼命地撐過這場大病。網友黃宇日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享這則故事，平時餵養的浪貓「柳丁」因感染貓瘟，獸醫判定存活率只有20%，於是黃先生在貓咪耳邊低語一句，給喵一個信念活下去，如今牠不但身體復原，還成為家中受寵的喵皇！

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飼主憶起當時情況，那日他出差提前一天回國，卻不見平時一叫就出現的浪喵，尋找一下才發現隱密的樹叢裡有一身軀躺著，「牠口吐白沫躺在水狀的排泄物裡，已經癱軟...只有勉強的呼吸聲能知道還活著」。

送往醫院檢查後發現是貓瘟，白血球指數僅有2200，加上嚴重脫水等狀況，醫生判定病危，存活率只有20%左右。黃先生離開醫院前，將佛牌放在喵身上，並說道，「你吃了多少鮮食跟罐罐？還沒還債就想跑！給你一個機會，給我撐過來，就帶你進大宅下半輩子吃香喝辣！」

▲柳丁享受奴才按摩抓癢服務。



送醫3天後奇蹟真的出現！黃先生接到通知表示貓咪病情穩定，牠能吃能喝可以轉到一般病房，終於在住院一周後健康的離開醫院。浪喵來到新家生活同時也擁有新名字「柳丁」，隔離一陣子後已經可以在整棟房子內到處奔跑，非常適應家貓生活，現在是個超級黏人鬼，會主動要求摸摸，一碰就瞇眼呼嚕，抓一下下巴就會開心到翻肚，過得非常幸福。

▲柳丁現在是個小黏人精，非常愛撒嬌。

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飼主受訪時也提到，當初在柳丁約2個月大時遇見牠，小喵總是和媽媽一起到處晃，原本黃先生以餵食飼料為主，但一發現柳丁太小咬不動後，改餵牠鮮食，曾煮過鱸魚、雞胸肉、水煮蛋等食材並弄成末，也就此展開和柳丁的緣分。至於柳丁的親生媽媽因不給抓、不給抱，所以還在設法捕捉結紮，也希望能出現有緣人能夠領養喵媽媽。

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