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床上驚現「貓咪黑洞」凹陷不見底！　網友笑翻：只吸罐罐

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寵物小組／綜合報導

「床上出現了一個黑洞正在扭曲時空。」網路上近日瘋傳一張照片，只見羽絨被中央有個凹陷的黑色橢圓團狀物，仔細一看，原來是一隻黑貓蜷曲熟睡。網友們看了笑說，「這黑洞只吸罐罐」、「快被吸進去了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這張照片一開始是在日本推特和美國最大網路平台reddit上流傳，事後被轉發到臉書各大社團中。畫面中，黑貓就睡在整理好的床舖上，有分量的身形將棉被壓出深深凹陷，加上黑亮毛色，看起來就像一個正在成形、扭曲時空的黑洞。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

許多網友就針對這張有趣照片留言，「沒開玩笑，一個這樣大小的黑洞，質量比海王星還大」、「如果你把頭埋進這個黑洞，就再也抬不起來了喔」、「塊陶啊！（網路用語，意指『快逃啊』）」、「嚇死我，以為是什麼那麼黑」、「快！這是你離開地球最後的機會。」

▲▼黑洞。（圖／翻攝自NASA）

▲黑洞。（圖／翻攝自NASA）

星球即將死亡時，會塌陷入自體之中，變成體積極小、密度極高的黑洞。黑洞會吸收周圍的一切物質，包括光和氣體，甚至整個星系。

先前的研究認為，黑洞與星系中的星球數量會一同增長，星系的大小不會影響黑洞的增長。但美國太空總署（NASA）先前發現，黑洞其實比星系中新星形成的速度更快，而，這項發現意味著，宇宙中許多黑洞比科學家原先預估的更大，而且可能逐漸吞噬它們的星系。

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關鍵字： 黑洞黑貓

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