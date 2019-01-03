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15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」　媽：到底養到啥　

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▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲壞咪當機中。（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

「把你阿嬤賣掉！」飼主Zooey家中飼養一隻米克斯「壞咪」，她形容主子個性非常「怪」，甚至連拍照時也是如此，這段日子以來累積了許多「超奇葩」照片，她將逗趣畫面分享到臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》，「不，我不太確定我養的真的是貓……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲壞咪齜牙咧嘴還是很可愛～

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「把你阿嬤賣掉！」

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲下巴掉下來啦！

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲壞咪：我就要統治地球啦，哇哈哈哈～

照片中，壞咪總是睜著水汪汪的大眼睛，但是面容千變萬化，有時候傻傻地望著某處發呆，像是「當機」了，有時候一臉驚恐，似乎被突如其來的偷襲嚇壞，有時候更齜牙咧嘴，露出又白又尖的犬齒，搭配晃動的鏡頭，看起來真的「超ㄎㄧㄤ」。

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲興奮到模糊。

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲笑一個～

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲壞咪：對對對～就是那邊～

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲晃到的朦朧美。

Zooey接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她平時花費許多時間捕捉女兒的每一刻，「牠玩起來總是很激動，使用連拍功能就會看到很多極醜的表情，其實還有一些太黑、太晃難以辨識的照片，我就沒有分享了。」她也趁機平反表示，壞咪還是有很多「美照」啦！

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Zooey的朋友從墾丁沙灘上撿回壞咪。

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲壞咪本貓是一隻亭亭玉立的美女喔。

Zooey提到，朋友在墾丁沙灘的偏僻角落撈回這隻小毛球，牠平時親人，卻不喜歡別貓，「壞咪比較孤僻，常常惹是生非、主動挑釁，所以擁有獨立的一間房間。」她發現喵喵只會對自己塞奶，但是被從正面摸摸又會翻臉咬人，非常傲嬌，「這傢伙超沒同理心，發現我難過時竟然閃得遠遠的！」

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲壞咪與母星球通訊中……。

Zooey回憶，喵喵3個月大時突然不吃不喝、上吐下瀉，差點喪命，送醫才發現是先天性腎水腫壓迫到胃的緣故，「壞咪當時年紀太小，麻醉風險高，沒想到就在評估是否開刀的前一天，突然自行開始進食，逐漸恢復活蹦亂跳的模樣。」雖然寶貝有一顆腎已經萎縮，但成長至今已經6歲多，一切安好，「我還是不敢掉以輕心，每半年就會帶牠去做血液檢查追蹤情況。」

▲▼15連發！黑貓表情包「每張都超ㄎㄧㄤ」媽：到底養到啥（圖／網友Zooey授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲壞咪很像電影《馴龍高手》中的主角「沒牙」。

5000多名網友看到壞咪的一系列「崩壞表情包」之後都快被笑翻，紛紛留言，「為什麼嘴巴總是開開」、「需要驅魔嗎？打給我。」、「養到一隻表情包」、「根本都市傳說」、「連線已中斷，請稍後再重新連接伺服器」、「猛毒嗎」、「每張表情都像被點穴」、「不小心喝過頭啦～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 黑貓表情包米克斯

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