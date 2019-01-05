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排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」

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▲排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」。（圖／翻攝自Delaware Humane Association臉書粉絲專頁）

▲天空的胸背帶上塞了一張棄養紙條。（圖／翻攝自Delaware Humane Association臉書粉絲專頁，下同）

寵物小組／綜合報導

迎來新的一年，這隻狗狗卻失去昔日的家。美國威爾明頓的特拉華州人道協會(Delaware Humane Association)日前在門口發現一隻骨瘦如柴的狗狗，並在牠的胸背帶上找到一張紙條，上頭寫著棄養的理由「我現在無家可歸也養不起牠了，請幫牠找一個家，拜託。」

▲排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」。（圖／翻攝自Delaware Humane Association臉書粉絲專頁）

▲天空瘦到皮包骨。

特拉華州人道協會寫道，當天一早他們聽到收容所內一隻很乖巧隨和的狗狗對著角落異常吠叫，上前查看後就發現了這隻名叫「天空(Sky)」的小傢伙，「這個藍白色的女孩獨自在門前遊蕩，身上穿著一件一點兒都不合身的鉚釘皮革胸背。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」。（圖／翻攝自Delaware Humane Association臉書粉絲專頁）

▲天空個性非常友善。

▲排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」。（圖／翻攝自Delaware Humane Association臉書粉絲專頁）

▲天空個性非常友善。

工作人員發現，狗狗的胸背上還有個小袋子，裡面塞著一張紙條寫著，「請幫我好好照顧天空。牠6歲大且友善。我實在沒法再照顧牠，因為我成了街友且養不起牠了。牠並沒有生病，只是很餓，牠真的非常友善，拜託幫牠找一個家。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」。（圖／翻攝自Delaware Humane Association臉書粉絲專頁）

▲天空現在安心地待在收容所中。

雖然工作人員心中有著滿滿的疑惑，但仍然很慶幸狗狗有等到被他們發現，「我們覺得這對牠的前飼主來說也不是件輕鬆的事，所以請大家不要留言謾罵。」目前狗狗的資訊也已登錄至相關協尋系統，以防萬一牠是被人偷竊飼養後又棄養，「無論如何，最重要的事情就是，牠現在安全地和我們在一起。」

▲排骨狗徘徊收容所前　主人留紙條「我養不起牠，拜託幫忙找家」。（圖／翻攝自Delaware Humane Association臉書粉絲專頁）

▲工作人員表示，「最重要的事情就是，牠現在安全地和我們在一起。」

關鍵字： 棄養收容所

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