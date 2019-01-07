奸詐喵「偷襲鸚鵡」被抓包　下秒「假裝擦牆壁」：沒事

▲喵：欸你看這個牆壁。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

可惡！就差這麼一步了！一名網友於臉書公開社團「爆笑公社」分享這則影片，調皮的喵星人這天看到鸚鵡獨自倚靠在沙發邊，背對著牠望向遠方，於是喵喵便起了邪念，想要趁機偷襲鸚鵡大人，沒想到就在牠出手前一刻，鸚鵡轉頭看了牠一眼，這時奸詐的喵喵竟直接轉身摸了摸牆壁，假裝什麼事都沒發生過！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

網友將影片上傳至臉書後，替喵皇配上搞笑OS表示，「沒事...牆髒了...」原本想要「趁鳥之危」的喵星人，一看到對方發現自己不太對勁後，馬上心虛地撇頭假裝摸牆壁，不時地還會偷瞄鸚鵡看有沒有被發現，一秒從奸詐喵便成俗辣喵，超爆笑的反應讓網友全笑噴！

這則影片被分享轉載後，網友們看了紛紛在底下搞笑留言表示，「哈哈哈哈笑翻了」、「太會演了」、「反應好快XDD」、「就是愛演戲」、「好一個見風轉舵」、「假鬼假怪」、「超好笑的啦......配字也很符合XDDD」、「做壞事被抓到的模樣」、「心機真重」、「這音樂從沒讓我失望過」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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