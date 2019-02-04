ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

換新的逗貓棒超嗨！喵星人自玩「無敵龍捲風」　下秒GG

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲換新的逗貓棒超嗨！喵星人自玩「無敵龍捲風」，下秒GG了。（圖／網友謝佩佩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲茶茶超開心擁有新的逗貓棒！（圖／網友謝佩佩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

「貓：看我的無敵轉轉轉！」新北市新莊區有隻3歲的虎斑貓「茶茶」很會玩，這天看到媽媽幫牠買了新的逗貓棒，開心咬在嘴巴「自己逗自己」，沒想到玩得太嗨，不小心從床上高速滾落，讓媽媽看傻眼。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，茶茶咬好綠色逗貓棒後，開始追著尾巴跑。可愛的牠越要追，逗貓棒越是往前碰不到，這下茶茶展開大絕，瘋狂地「高速轉圈圈」，快到宛如「龍捲風來襲」！接著茶茶雙腳沒踩穩，整隻貓就一邊轉圈、一邊跌落床邊。

▲換新的逗貓棒超嗨！喵星人自玩「無敵龍捲風」，下秒GG了。（圖／網友謝佩佩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲茶茶快到看不見貓影。

媽媽笑說，「我覺得很有趣又可愛！牠那一天就這樣玩了一整天！可能是我都在看電視，沒空理牠，牠就自己發明的吧！哈哈哈。」她同時也提到，茶茶是工廠放養的母貓所生，如果一直沒人領養，得面臨流落街頭的命運，剛好自己與男友正在找尋第二隻貓，湊巧選上了茶茶，將牠帶回家好好疼愛一番。

▲換新的逗貓棒超嗨！喵星人自玩「無敵龍捲風」　下秒GG了。（圖／網友謝佩佩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽將短片分享到貓咪社團，吸引上千人按讚。網友看完萌貓耍寶片後，紛紛在底下留言，「哈哈哈哈轉到摔下去」、「玩的太嗨哈哈哈」、「wow我也來買很長的逗貓棒試看看，哈哈」、「笑死我了」、「無敵風火輪！」、「好厲害～自我娛樂」、「看了我都暈了」、「這什麼無聊的影片浪費我兩個小時」、「笑死，自助逗貓棒」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精彩影片：

關鍵字： 逗貓棒寵物龍捲風

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

恭請「48KG汪聖上」回房就寢　宮女媽「人肉抬轎」..

世界3毒大爆發漂到金山！女撿「僧帽水母屍串」大驚：..

影 ／她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網..

找石虎當靠山！盤古蟾蜍每周三現身　囂張吃相保育員翻..

直播餵幼犬喝啤酒　‎‎菜農林佳新臉書道歉：我家貓狗..

喵老大刺青刺「半甲」　單手虎紋超殺狠瞪：看什麼看？

無助在排泄物裡躺3天！　2小海豹受虐遭逼跨年表演

看海想起曾被丟棄　米克斯驚恐脫繩狂奔…屁股黏坐機車..

面對道別的那一天　只要發自內心為狗狗好…相信牠能理..

「妻子愛狗勝過我」律師高樓丟2毛孩　17歲吉娃娃慘..

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30k..

太兇狠！獒犬被判死「優先安樂」 他帶回矯正...3..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

爸偷摸腳柴氣大唱「歌仔戲」狠露利牙警告！網：牙齒痛..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網..

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

拔把埋柴頭上猛吸「柴味」一臉忘情又享受：臭臭的啦...

5個重點快筆記！過年出門準備好　毛孩郊遊踏青沒煩惱

換新的逗貓棒超嗨！喵星人自玩「無敵龍捲風」　下秒G..

夢幻黑貓吐「粉紅小海苔」定格28秒　網：動畫裡跑出..

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請..

散步撞見神秘小墓碑　清理乾淨見130年前字跡…他看..

我要當警犬！小浪汪陪警衛站一夜　14天後得到專屬制..

吃草被搔肚...羊咩咩突然壞掉「爽歪瞇眼」　網笑：..

二哈追瓶子「瘋狂繞柱」　網看亮點笑翻：最省力遛狗法

不怪奴才忙！9年愛兔只求多摸摸　離世告白：蠢蛋，別..

柯基望大海「空中漫步」小短腿向前擺動　網笑：暖身前..

暖警里長籌「3千救急捐物資」　台中獨居貧女感動落淚

非疫情地區臘肉腸　陸官方：封裝完好可攜帶

「體虛賊」騎贓車遇攔檢逃竄　棄車狂奔不到百米就無檔..

拳擊三姝2019最後衝刺　挑戰台灣最接近奧運獎牌的..

5個重點快筆記！過年出門準備好　毛孩郊遊踏青沒煩惱

每店只有110個！初一福袋抽「332萬保時捷」　全..

許維恩、Selina一家神基因！　4對「明星姐妹花..

3年免費充電！保時捷聯手福斯子公司　為Taycan..

自己的財運自己招！168元硬幣用「雨水洗淨」能變發..

美國二戰老兵不服老！大跳「floss舞」慶祝96歲..

寵物動物熱門新聞

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

浪喵拍門求救　她眼尖認出：是你..

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

阿伯帶火雞搭火車　蓋布袋PK大..

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

家裡不能養狗！矜持爸被白柴融化

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

怕狗走丟被勒索！　媽刻爆笑吊牌

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

讀者迴響

熱門新聞

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

浪喵拍門求救　她眼尖認出：是你..

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

阿伯帶火雞搭火車　蓋布袋PK大..

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

家裡不能養狗！矜持爸被白柴融化

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

怕狗走丟被勒索！　媽刻爆笑吊牌

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

冰湖冒奇怪黑點　送貨員看清後秒..

最新影片

更多

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

太兇狠！獒犬被判死「優先安樂」 他帶回矯正...3年後萌躺地撒嬌

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面