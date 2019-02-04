換新的逗貓棒超嗨！喵星人自玩「無敵龍捲風」　下秒GG

▲茶茶超開心擁有新的逗貓棒！（圖／網友謝佩佩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

「貓：看我的無敵轉轉轉！」新北市新莊區有隻3歲的虎斑貓「茶茶」很會玩，這天看到媽媽幫牠買了新的逗貓棒，開心咬在嘴巴「自己逗自己」，沒想到玩得太嗨，不小心從床上高速滾落，讓媽媽看傻眼。

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影片中，茶茶咬好綠色逗貓棒後，開始追著尾巴跑。可愛的牠越要追，逗貓棒越是往前碰不到，這下茶茶展開大絕，瘋狂地「高速轉圈圈」，快到宛如「龍捲風來襲」！接著茶茶雙腳沒踩穩，整隻貓就一邊轉圈、一邊跌落床邊。

▲茶茶快到看不見貓影。



媽媽笑說，「我覺得很有趣又可愛！牠那一天就這樣玩了一整天！可能是我都在看電視，沒空理牠，牠就自己發明的吧！哈哈哈。」她同時也提到，茶茶是工廠放養的母貓所生，如果一直沒人領養，得面臨流落街頭的命運，剛好自己與男友正在找尋第二隻貓，湊巧選上了茶茶，將牠帶回家好好疼愛一番。

媽媽將短片分享到貓咪社團，吸引上千人按讚。網友看完萌貓耍寶片後，紛紛在底下留言，「哈哈哈哈轉到摔下去」、「玩的太嗨哈哈哈」、「wow我也來買很長的逗貓棒試看看，哈哈」、「笑死我了」、「無敵風火輪！」、「好厲害～自我娛樂」、「看了我都暈了」、「這什麼無聊的影片浪費我兩個小時」、「笑死，自助逗貓棒」。

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