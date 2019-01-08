食物搶不贏把拔...貪吃汪「超大力巴頭」　露齒氣噗噗：小氣鬼

▲貪吃的汪星人看到主人低頭吃東西，急著也想去搶一口。（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）



寵物小組／綜合報導

毛孩子似乎只要看到主人在吃食物，就會急著跑到一旁也想吃一口阿！抖音APP用戶「164038926」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻汪星人這天一看到爸拔在低頭吃東西，瞬間急的也想要分口來吃，結果最後搶不到還打了爸拔的頭3下，逗趣又可愛的模樣笑翻網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，爸拔低著頭看似在獨自享用著什麼食物，而這舉動讓一旁的愛犬看了心癢癢；只見貪吃的萌汪一察覺不對勁，立刻也心急的想要搶美食來吃，過程中甚至還大打出口，最後搶不到更是一臉氣噗噗，模樣就彷彿是小朋友在說，「哼！小氣鬼」。不過真相是其實爸拔只是在咬塑膠袋，並沒有在吃什麼好料的。

▲貪吃汪氣到朝著爸拔的頭上巴下去！（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）



▲讓爸拔忍不住痛得抬起頭來。（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）



這段逗趣的影片日前臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團 2.0》也有轉貼，不到一日就累積將近5萬次的觀看次數，許多人看完都在底下留言說，「感覺狗狗真的很生氣耶」、「吃不到就巴頭XDD」、「感覺好痛阿」、「哈哈哈好可愛」、「跟我家這隻一樣派耶！」、「孩子看清楚，那只是個袋子阿～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：