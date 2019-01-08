ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

食物搶不贏把拔...貪吃汪「超大力巴頭」　露齒氣噗噗：小氣鬼

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

食物搶不贏把拔，貪吃汪「巴頭」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）

▲貪吃的汪星人看到主人低頭吃東西，急著也想去搶一口。（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）

寵物小組／綜合報導

毛孩子似乎只要看到主人在吃食物，就會急著跑到一旁也想吃一口阿！抖音APP用戶「164038926」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻汪星人這天一看到爸拔在低頭吃東西，瞬間急的也想要分口來吃，結果最後搶不到還打了爸拔的頭3下，逗趣又可愛的模樣笑翻網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，爸拔低著頭看似在獨自享用著什麼食物，而這舉動讓一旁的愛犬看了心癢癢；只見貪吃的萌汪一察覺不對勁，立刻也心急的想要搶美食來吃，過程中甚至還大打出口，最後搶不到更是一臉氣噗噗，模樣就彷彿是小朋友在說，「哼！小氣鬼」。不過真相是其實爸拔只是在咬塑膠袋，並沒有在吃什麼好料的。

食物搶不贏把拔，貪吃汪「巴頭」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）

▲貪吃汪氣到朝著爸拔的頭上巴下去！（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）

食物搶不贏把拔，貪吃汪「巴頭」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）

▲讓爸拔忍不住痛得抬起頭來。（圖／翻攝自抖音APP用戶「164038926」）

這段逗趣的影片日前臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團 2.0》也有轉貼，不到一日就累積將近5萬次的觀看次數，許多人看完都在底下留言說，「感覺狗狗真的很生氣耶」、「吃不到就巴頭XDD」、「感覺好痛阿」、「哈哈哈好可愛」、「跟我家這隻一樣派耶！」、「孩子看清楚，那只是個袋子阿～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

 

更多精采影音：

關鍵字： 抖音搶食貪吃汪狗狗巴頭

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

慎入！洞口卡「一團毛」以為是冬眠動物　他木棍一戳狂..

高三生染上貓癮！放學「埋頭狂吸15秒」　舒壓臉笑翻..

半夜枕邊傳「吸吮怪聲」！　他轉身一看驚呼：你已經6..

妻單手撸貓頭暖笑：牠很舒服耶～　老公羞問一句話網友..

饅頭貓擊掌下秒「咩～」　酥麻甜嗓網萌翻：融化到癱瘓..

影／連日大雨！法鬥哀怨坐門前　聽到「在家步步」秒傻..

比熊犬追鴨「撲通」跳水池　棉花糖變「小泥怪」媽超崩..

他拍片鑑定「頂級皮草」秀3招　粉絲見本尊笑噴：值得..

蛇窟挖眼鏡蛇泡酒　抓了一條再抓...貪心男遭「毒液..

黑貓洗澡竟然「褪色」水超髒！　網笑翻：洗久會變白喵

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己..

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自..

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來..

屏東癱瘓黃狗被綑綁丟橋下　3個月後獲新生馭狗輪椅狂..

狗生好累！米克斯跑步眼神死　前腳秒露餡 媽無奈：..

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還..

曾追郵差！黑狗又暴衝撲騎士　飼主堅持不繫繩：狗要用..

美警犬穿上鞋子1秒變掰咖　毛孩心累：怎麼忘記走路了..

窩小鏟屎官懷中甜蜜入睡❤　喵溫柔摸臉嘴對嘴啾啾放閃

遭醫生挨2針歐告「氣整天」　把媽當空氣：妳要好好檢..

才開春就丟狗！盲汪穿雪人毛衣遭棄空屋　差點被跨年煙..

食物搶不贏把拔...貪吃汪「超大力巴頭」　露齒氣噗..

阿公摸頭：要乖乖知道嗎？1歲男嬰認真聽　屁貓臭臉翻..

起床迎接清新早晨　男望後院瞬間傻眼「我家泳池抓到一..

不忍浪浪寒冬中發抖…好心女解圍巾帥氣幫蓋被　網：背..

吉娃娃衝回火場救主...在爆炸中喪命　女主人悲痛：..

老闆趁獨處偷襲臀…她大驚叫出聲　出手相救的竟是一隻..

相似度100%！電影狗明星出現在台灣　媽笑：養這麼..

半夜偷喝茶壺水！貪吃貓伸手狂撈　網笑：阿祖在你後面..

Magic！自信男以為能催眠大象　眾人面前遭象腿無..

BMW 3系列也搞「加長版」！華晨寶馬推G28 L..

熊熊0偽裝走小巷「兄弟」逼車跟蹤　搖下車窗⋯她傻爆..

英國王妃梅根頭髮黑又亮　把髮油當身體油保養超狂

備戰日立慈善盃、台灣女子公開賽　徐薇淩：希望拿一個..

中職／續留富邦好心情　蔣智賢想簽複數年約　

林依晨隔5年回歸古裝劇！　新戲《小女花不棄》首播日..

慈濟證嚴法師　獲頒中正大學名譽文學博士

《搭錯車》搬上小巨蛋　丁噹「神曲」音樂劇掀高潮

新機組上線　台電：今年供電穩定「不缺電」

影／遭假新聞抹紅　朱立倫嘆氣：可惜了陳其邁暖男形象

寵物動物熱門新聞

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15..

枕邊傳吸吮怪聲　他轉身超驚訝！

搭捷運尾巴被踩　導盲犬不敢吭聲

小虎斑遭棄養　還想自己戴回項圈

跛腳貓遭快遞到板橋收容所棄養

媽出妙招讓「懼高汪」燦笑走吊橋

饅頭貓：咩～　酥麻甜嗓網萌翻！

老婆握貓臉輕撫　他一句話秒歪樓

汪想出門　聽「在家步步」秒傻眼

比熊犬跳水池　棉花糖變「小泥怪..

拍片鑑定頂級皮草　網見本尊笑噴

蛇窟挖蛇泡酒　貪心男遭毒液噴眼

相似度100%！電影狗明星出現..

讀者迴響

熱門新聞

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15..

枕邊傳吸吮怪聲　他轉身超驚訝！

搭捷運尾巴被踩　導盲犬不敢吭聲

小虎斑遭棄養　還想自己戴回項圈

跛腳貓遭快遞到板橋收容所棄養

媽出妙招讓「懼高汪」燦笑走吊橋

饅頭貓：咩～　酥麻甜嗓網萌翻！

老婆握貓臉輕撫　他一句話秒歪樓

汪想出門　聽「在家步步」秒傻眼

比熊犬跳水池　棉花糖變「小泥怪..

拍片鑑定頂級皮草　網見本尊笑噴

蛇窟挖蛇泡酒　貪心男遭毒液噴眼

相似度100%！電影狗明星出現..

拉拉當虎爺！瞇眼賊笑：快拿雞腿

最新影片

更多

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

屏東癱瘓黃狗被綑綁丟橋下　3個月後獲新生馭狗輪椅狂奔

狗生好累！米克斯跑步眼神死　前腳秒露餡 媽無奈：演太大了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面