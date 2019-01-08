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奴才扒淡定聖上「胸前3鈕扣」　魔性笑聲意外成亮點！

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奴才扒萌貓上衣，魔性笑聲成亮點。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yan9522」）

▲奴才一邊解開貓咪身上的鈕扣，一邊發出魔性的笑聲。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yan9522」）

寵物小組／綜合報導

這名奴才是不是走火入魔啦？抖音APP用戶「Yan9522」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻可愛的喵星人這天被奴才抓到腿上放著，結果身上衣服的鈕扣居然被一顆一顆的解開，最後全身赤裸裸在鏡頭前，但表情依舊淡定，不過奴才在影片中的魔性笑聲，意外成超大亮點！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉絲專頁《靠北貓咪》日前轉貼這段視頻並註解，「當貓咪被解開上衣時......」。畫面中可以看到，呆萌的貓咪躺在奴才腿上，一臉淡定的望著前方，看起來相當可愛！只見喵星人身上的綠色衣服被脫光光後，奴才立刻笑出一個魔性的笑聲，最後更是朝著愛喵的胸口抓下去。

奴才扒萌貓上衣，魔性笑聲成亮點。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yan9522」）

▲▼喵星人從頭到尾表情都依舊淡定。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yan9522」）

奴才扒萌貓上衣，魔性笑聲成亮點。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Yan9522」）

影片貼出才不到一天的時間，就突破1萬多次的觀看次數，其中奴才銀鈴般的笑聲更是意外成為最大亮點，許多人看完都紛紛留言說，「這主人真是病態」、「貓咪真是可愛死了」、「奴才沒救了」、「喵：你能得的到我的人，但你得不到我的心」、「可惡...好想揉」、「怎麼有色色的港節～」、「戀貓痞阿」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪抖音聖上淡定魔性笑聲

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