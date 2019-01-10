趴踢趴踢歐奈？未乾水泥上全是汪星人腳印　網友：果然是派對動物

▲汪星人闖入開趴踢。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

生活中心／綜合報導

剛鋪好的水泥地，還沒乾就被汪星人入侵，這真的會讓人哭笑不得！一名陳姓網友PO了5張照片到「爆料公社」，裡頭全是「汪星人」踩過的痕跡，算一算至少有上百個狗腳印，超級密集，陳姓網友「看到臉都綠了！」求問「有人可以還原真相嗎？」

▲網友表示，這根本是演唱會等級的趴踢了！（圖／翻攝自爆料公社臉書）

陳姓網友在貼文中寫道「昨晚這裡到底是有多熱鬧，有人可以還原真像（相）嗎？早上上班看到臉都綠了。」地板充滿著上百個狗狗的腳印，甚至還有在水泥地上打混的痕跡，狗想賴都賴不掉！

網友看到留言「汪星人進攻了！」、「那牆角的腳印數量不單純」、「舞會結束後的現場」、「可能軟軟的，踩起來有療癒感，所以呼朋引伴過來踩」、「根本玩開了的狀態」和「果然是派對動物！」等等。

▲網友們的回覆也很有趣，有人PO出P圖，寫著「別以為一步一腳印，踏實努力的走就不會被揍」。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

更是有許多網友提出創意的想法，希望保留狗狗們的腳印，「不用重新鋪啦！只要把透明膠或彩色膠填滿腳印中，等於現成的彩繪地板欸」、「不用設計費的鋪陳」和「 用粉紅色的，搞不好會被當櫻花花瓣。」等等提供意見給原PO，讓他參考！

▲網友分享自己製作的梗圖。（圖／翻攝自爆料公社臉書）