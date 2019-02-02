二哈把家拆成「清水房」　馬麻看空心木門傻眼：不歡迎你

▲牠把門框都拆了。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

遼寧省瀋陽市日前出現一隻「哈士奇中的戰鬥機」，根據鄰居透露，這隻哈士奇屢次搞破壞，快把家裡拆成清水房。從影片可見，哈士奇不但拆了門框、把木頭門鑽出一個洞，還蹲在犯罪現場旁邊等「表揚」，畫面相當逗趣。

根據《梨視頻》報導，受害人的女鄰居透露，這隻哈士奇名叫辣椒，「牠是我們小區的神狗，非常有名」。她表示，這只是辣椒拆家中的「一部分」，鄰居家裡原本是正常的裝修，經過毛孩的破壞，已經變成「清水房」（意指房子剛建好，只塗油漆，沒有地板和其他裝潢）。

▲門竟然是空心的。（圖／翻攝自梨視頻）

從影片可見，看見辣椒拆門框、把木頭門鑽出一個洞，還蹲在旁邊一副等表揚的樣子，媽媽對此傻眼直呼「門框直接給我幹掉了，還拉粑粑（大便）了」。之後犯人被趕出家門，只能先遠遠的望著主人再偷偷走近，還在氣頭上的媽媽則說，「別過來，家裡不歡迎你」。

看完影片曝光，網友都笑翻表示，「二哈說：裝修材料不符合標準，主人吃回扣了吧」、「二哈：鏟屎的，給你個機會。開門讓我進去，還是我自己撓個洞進去」、「我這半個搞裝修的人都不敢養二哈，是誰給了視頻裡的勇氣養二哈的」、「這應是拆遷辦養的狗」，也有人說，辣椒其實在幫主人，「空心門而且是密度板的，這個門不好，該換了」。