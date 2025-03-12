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薩摩耶偷翻垃圾桶頭太大留下「犯案證據」　奴才先拍照再救

▲（圖／網友@poli_samoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲波力偷翻垃圾桶，意外留下「犯罪證據。」（圖／網友@poli_samoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台北市7個月的薩摩耶「波力」偷偷摸摸地想要翻垃圾桶，沒想到意外打翻，因為頭太大的緣故，不小心讓桶蓋卡在脖子上。自帶「犯案證據」的一幕讓飼主笑翻，不知情的波力還滿臉笑容，思考著為什麼爸爸媽媽笑得那麼開心，爸爸媽媽決定「先拍照再解救」。

▲（圖／網友@poli_samoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲波力有點心虛，又有點疑惑。（圖／網友@poli_samoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

波力是一隻非常好動的寶寶，也很喜歡跟其他狗狗一起玩，天然呆的牠總是做出一些令人覺得好笑又可愛的事情。波力也是個美食家，每次吃飯時都會把碗裡的飼料挑出來，只想吃肉肉，牠常常想要去翻垃圾桶，只要看到主人忘記關，就會想去叼衛生紙出來咬。

▲（圖／網友@poli_samoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲波力的個性超級外向，喜歡跟狗狗玩。（圖／網友@poli_samoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這次波力的頭卡了一個「新造型」，讓飼主直言「很想笑，不忍心罵牠，覺得很可愛哈哈哈哈，雖然他的頭很大，但最後還是有順利拔出來！」，最後爸爸媽媽也有告誡波力下次不准再犯。貼文在Threads上發佈後，引來不少網友留言「幫他垂幾條珠珠下來就變皇上了」、「薩摩不耶」、「小菜鳥才會做的事」、「狗：我翻垃圾桶應該不會有人知道吧」，呆萌的牠融化不少人的心。

關鍵字： 可愛薩摩耶搞笑寵物

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